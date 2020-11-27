«Когда открытый колодец два месяца прикрыт коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания». Эпическая история замены в доме управляющей компании 27.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Под управление зеленоградского «Жилищника» перешёл корпус 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту. Собственникам удалось реализовать право выбрать управляющую компанию после долгой работы и борьбы. Рассказываем, как прежняя УК, связанная с застройщиком, не хотела их отпускать.

Почему вообще решили сменить управляющую компанию?

Корпус 3 дома 37 начал заселяться в 2018 году. В доме 619 квартир, 10 подъездов. Застройку 17-го микрорайона начинала компания «Мортон», вошедшая впоследствии в группу компаний «Пик», а официально застройщиком являлся «ПрометейСити». Два года назад «Пик-Комфорт» — управляющая компания (УК), учрежденная застройщиком, — пришла управлять первыми тремя домами 17-го микрорайона по конкурсу, обойдя «Жилищник» и предложив в документах потенциально больший объём дополнительных услуг жильцам.

Проблемы начались сразу: новоселы массово жаловались на неработающее отопление, плохую уборку, ломающиеся лифты, вывоз мусора, строительные недоделки, грязь и отсутствие освещения во дворах, а также на навязанные управляющей компанией услуги, которых не было в документах конкурса — но плата за них собственникам начислялась. Префект Анатолий Смирнов тогда пообещал «навести порядок в 17-м микрорайоне».

Но жалоб меньше не стало. За отопление, как выяснилось, жители регулярно переплачивали. В 3-м корпусе стоит индивидуальный тепловой пункт, дом оборудован счетчиками тепла, имеет класс энергоэффективности В. К слову, этот класс позволяет экономить до 50% энергии. При этом УК начисляла жильцам плату за отопление по нормативам, объясняя, что счетчики не введены в эксплуатацию. Весной 2019-го счетчики запустили, и с этого момента потребление тепла должно было рассчитываться по их показаниям. Однако управляющая компания до последнего тянула с перерасчетами (раз в год надо пересчитать: из того, что начислено, вычесть фактически потребленное по счетчику) и выдавала непонятные завышенные цифры в платежках. Жильцы требовали грамотного перерасчета, обращались в Мосжилинспекцию, но это не помогло. Инспекция, призванная защищать права жителей города, пересылала обращения «Пику», оттуда давали ответ, который инспекция вставляла в свои ответы заявителям. Так и писали «По информации, полученной от ООО «Пик-Комфорт…» (копия есть у «Зеленоград.ру»). Эта история всё ещё тянется, жители надеются решить проблему через прокуратуру.

Еще одна серьезная претензия к УК — халатное отношение к пожарной безопасности. В первых корпусах часто срабатывает пожарная сигнализация. Но сигнал приходит в никуда — а именно в пустые помещения консьержей. А должен приходить на круглосуточный пульт дежурному, чтоб тот вызвал пожарных. При срабатывании сигнализации лифты автоматически останавливаются. В отсутствие и пульта, и дежурного жители сами звонят в УК, чтобы оттуда прислали мастера. Это обычно долгий процесс, и всё это время люди сидят без лифтов и с воющей сиреной. После жалобы в МЧС ведомство выдало УК «предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», а затем и оштрафовало на 160 тысяч рублей. УК пыталась обжаловать штраф в суде, но безуспешно.

На переходных балконах дома нет дренажа. В начале июня было много дождей, балконы потекли, вода просочилась и в квартиры. В квартирах потекли потолки, отделка фасадов начала разрушаться. Акты о залитии составили, жалобы в Мосжилинспекцию отправили, до конца лета УК проблему не решала.

Жителей не устраивало и отсутствие нормальной обратной связи с управляющей компанией. «Звоните по телефону, взамен получаете номерок. Что с ним можно сделать? А ничего нельзя, — описывается общение с УК на сайте жителей микрорайона. — На сайте УК его ввести негде, результата не видно. Если позвоните снова, может оказаться что заявка уже закрыта. К примеру, заявка ЛК-97515. Я создал её в мобильном приложении. Этот номер нельзя больше нигде посмотреть, только там и только мне».

Сначала надо убедить людей, что выбрать новую управляющую компанию возможно

Расстаться с «Пик-Комфортом» часть жильцов 3-го корпуса решила еще в прошлом году. Об этом «Зеленоград.ру» рассказал житель и член совета дома Артем Журавский:

— Для меня всё началось весной прошлого года, спустя 8 месяцев после заселения. Стало ясно, что какие-то проблемы решаются медленно, какие-то не решаются совсем. Нельзя сказать, что УК совсем не шла на контакт, но когда открытый колодец в тридцати метрах от входа в их офис два месяца стоит прикрытым коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания…

Актив дома общался с УК в чате, но результаты этого общения нас не устраивали. В чатах жителей «тонула» действительно полезная информация. Я сделал сайт микрорайона, стал выкладывать переписку с властями, инструкции для жителей. В сентябре прошлого года начали обсуждать, что надо бы провести собрание по отказу от УК и выбору новой. На том этапе пришлось убеждать людей, что это в принципе возможно. Диалоги у нас были всё время такие:

— А что мы вынесем на повестку?
— То, что в чатах всё время обсуждаем.
— А где деньги возьмём?
— Соберём.
— А помещение где взять?
— Снимем.

Зачем нужны деньги?

По статье 47 Жилищного кодекса, первое собрание собственников в многоквартирном доме может быть только очным или очно-заочным (когда сначала жильцы, кто может, собираются, а потом заполняют бюллетени). Собственников надо письменно уведомить о проведении собрания. Нужны также бланки — сообщения о проведении собрания, решения собственника помещения, протокола. И в первую очередь нужен реестр собственников — чтобы понимать, сколько человек надо уведомлять.

В доме 619 жилых помещений и 24 нежилых — по первым прикидкам, надо было разослать как минимум 643 уведомления простыми заказными письмами. Реестр может выдать по закону управляющая компания (а вести его обязывает статья 45 ЖК). Но «Пик-Комфорт» прислал по запросу реестр, которому нельзя верить, говорит Журавский. Во-первых, там не было ЕГРН для организаций (нежилые помещения в доме). Во-вторых, некоторые квартиры уже поменяли владельцев, что в присланном реестре отражено не было. В-третьих, были противоречивые данные. В-четвёртых, суммы долей собственников при сложении дали число больше единицы.

После ничего не давших обращений по этому поводу в прокуратуру и жилинспекцию было решено заказать реестр собственников за деньги в Росреестре. Но и реестр «Пика» пригодился — с ним можно было начать сбор контактов соседей, чем и занялся актив дома. В декабре актив посчитал бюджет собрания и объявил сбор денег. В тот момент установили, что в доме около 700 собственников. А к марту насчитали уже 850.

Всего собрали более 101 тысячи рублей. Из них 76 тысяч было потрачено на заказные письма. Закупка данных о собственниках в Росреестре обошлась в 9680 руб. Остаток пока лежит — он может пригодиться в судебном процессе (об этом ниже). А если не пригодится, то жители решат голосованием, на что потратить эти деньги.

К марту практически все было готово. Рассылка писем собственникам заказана (рассылали «Почтой России», но через отдельную организацию), за небольшую доплату сделан реестр уведомлений — это отдельный документ, нужный для общего собрания. Сформирована и заверена у юриста повестка собрания. Планировалось обсуждать не только смену УК, но и другие насущные вопросы. В частности, машины во дворах — ставить запрещающие парковку знаки или нет. Актив дома договорился с владельцем соседнего кафе о бесплатном помещении для собрания.

Собрание собственников во время карантина. Дошло до полиции

21 марта прошла очная часть собрания, на него зарегистрировались 50 собственников. «Пришлось сильно понервничать, так как уже действовал указ о ковидных ограничениях, — рассказывает Журавский. — Оставалось только рассчитывать, что наше мероприятие не относится к увеселительным, и не будет слишком уж массовым. К слову, кто-то пожаловался на меня в прокуратуру по этому поводу, и участковый приходил снимать показания. Но всё обошлось».

Заочная часть собрания длилась месяц. В целом в нём приняли участие более 474 собственников (всего в доме 850), то есть, кворум имелся — 57% площадей в доме. Большинством голосов постановили досрочно расторгнуть договор с «Пик-Комфортом» с 1 июля 2020 года (за это проголосовали 73% участников) и выбрать управляющей компанией «Жилищник» (72%). Собрание завершали в самый разгар карантина, актив ходил по квартирам, собирая бюллетени, в масках и перчатках, со всеми предосторожностями. В некоторых квартирах бумаги передавали щипцами.

Почему именно «Жилищник» — есть ведь и другие УК?

Не все хотели «Жилищник». Были и несогласные, в том числе в совете дома. Какая-то часть жителей была скорее отрицательного мнения о «Жилищниках» — был прошлый опыт, причем не обязательно в Зеленограде. Большинство несогласных не защищало «Пик», а просто не верило в результат: «Жилищник не будет лучше, у вас ничего не получится, да не нужны мы городу, сперва найдите, кто этим будет заниматься» — и так далее.

«Небольшой поиск по альтернативным УК, о которых в Зеленограде знают, радости не доставил, — объясняет Журавский. — „Жилищник“ близко, у него есть ресурсы нас обслуживать, о нём я слышал положительные отзывы от соседей». Артем сам пошёл в «Жилищник» (тогда еще районный) выяснять, сможет ли организация взять на обслуживание их дом. Да, сказали в «Жилищнике» — если вы примете решение, то сможем. Вскоре произошло объединение «Жилищника», и новое руководство при следующей встрече с жильцами дома подтвердило, что готово.

Из Москвы в Москву через Хабаровск

Перепроверить все бюллетени после окончания собрания. «Нужно было сделать так, чтобы комар носа не подточил — мы понимали, что юристы „Пик-Комфорта“ будут под лупой разглядывать и искать нарушения. Об этом говорил опыт других домов».

Затем все бумаги надо был отвезти для проверки и согласования в центральный офис Мосжилинспекции. Но там никого, кроме охраны, не оказалось. Пришлось отправить все это по почте посылкой.

Почта тоже работает своеобразно, и это надо учитывать. Например, отправленное 11 марта письмо из Москвы в Зеленоград пришло только 9 апреля, два раза прокатившись до Хабаровска.

Сопротивление «Пика»

Пока еще управляющая домом компания явно забеспокоилась после встречи жителей корпуса 3 с «Жилищником». Представитель «Пик-Комфорта», зная, что люди собирают деньги, предложила организовать собрание бесплатно — с любой повесткой, но без смены УК. Жители отказались.

По протоколу собрания, переход к «Жилищнику» должен был состояться с 1 июля. В конце июня «Жилищник» подал в Мосжилинспекцию заявку на включение корпуса 3 в список обслуживаемых. «Пик-Комфорт» должен был подать заявку на исключение, но не сделал этого. В начале сентября «Жилищник» неожиданно получил запрос на представление жилинспекции 50% подписанных договоров управления с собственниками — со ссылкой на норму в ЖК РФ. Хотя по этой норме, такое можно требовать от управляющей компании, каковой «Жилищник» для третьего корпуса в тот момент ещё не являлся. Оставалось пять дней до принятия решения Мосжилинспекцией (на этот процесс дается месяц). И это удалось сделать — требуемое количество бумаг подписали. Инженерной службе пришлось в эти дни поработать до 22:00.

После этого «Прометей-сити» подал в суд на Артема Журавского, как инициатора собрания собственников. Истец намерен признать решение этого собрания ничтожным. Судебное разбирательство продолжается.

Одновременно жильцы получили заказные письма о том, что собственник нежилых помещений ООО «ПрометейСити» (фирма застройщика) проводит общее собрание. Формально оно прошло, но результаты его неизвестны. Во всяком случае, в жилинспекцию в течение десяти дней, как положено, протокол не поступил.

«Жилищник» в итоге начал обслуживать дом? Сделал что-то полезное?

Да. 1 ноября «Жилищник» получил у «Пика» ключи от помещений. Жильцы говорят, что полезного уже сделано немало. Починили козырёк подъезда, который тёк больше двух лет, — оказалось, надо было постелить рубероид на крышу. Начали убирать в подъездах. Отдраили переходные балконы. Стали чинить лифты, в некоторых подъездах покрасили облупленные стены.

Кроме того, новая УК заменила личинки в замках по всему дому — на чердаках, в подвалах, лифтовых камерах. Заменить было нужно, потому что ключи были переданы не полным комплектом, да и смена замков в таком деле вопрос принципиальный.

Заказала изоляцию для труб в подвале, чтобы избежать потерь тепла. Заказала пожарные рукава — там, где их не хватает. Заделали проходы на крышу — туда вылезали подростки, а предыдущая УК не нашла времени решить проблему.

Но «Пик» еще не передал все нужные для управления домом документы «Жилищнику», в том числе документацию по лифтам. Сейчас в дело вступили юристы.

Это первый случай смены УК?

В 3-м микрорайоне Зеленограда, в трех домах нового жилого комплекса тоже хотят поменять связанную с застройщиком управляющую компанию на «Жилищник». Мотивы похожи — строительные недоделки, завышенные ставки за содержание и ремонт общего имущества, дополнительные услуги, проблемы с горячей водой. В инициативной группе корпусов считают, что с государственным «Жилищником» договориться проще — и тарифы будут стандартные, и проблемы с текущими трубами, договорами с ресурсоснабжающими организациями и прочим хозяйством будут решаться быстрее.

Три года назад жители 23 микрорайона меняли УК «Дос» на «Жилищник». «Дос» не хотел уходить добровольно, конфликт закончился взломом замков в присутствии полиции.

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Метки:
жкх, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), дом 37 корпус 3
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