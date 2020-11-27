Почему вообще решили сменить управляющую компанию?

Корпус 3 дома 37 начал заселяться в 2018 году. В доме 619 квартир, 10 подъездов. Застройку 17-го микрорайона начинала компания «Мортон», вошедшая впоследствии в группу компаний «Пик», а официально застройщиком являлся «ПрометейСити». Два года назад «Пик-Комфорт» — управляющая компания (УК), учрежденная застройщиком, — пришла управлять первыми тремя домами 17-го микрорайона по конкурсу, обойдя «Жилищник» и предложив в документах потенциально больший объём дополнительных услуг жильцам.

Проблемы начались сразу: новоселы массово жаловались на неработающее отопление, плохую уборку, ломающиеся лифты, вывоз мусора, строительные недоделки, грязь и отсутствие освещения во дворах, а также на навязанные управляющей компанией услуги, которых не было в документах конкурса — но плата за них собственникам начислялась. Префект Анатолий Смирнов тогда пообещал «навести порядок в 17-м микрорайоне».

Но жалоб меньше не стало. За отопление, как выяснилось, жители регулярно переплачивали. В 3-м корпусе стоит индивидуальный тепловой пункт, дом оборудован счетчиками тепла, имеет класс энергоэффективности В. К слову, этот класс позволяет экономить до 50% энергии. При этом УК начисляла жильцам плату за отопление по нормативам, объясняя, что счетчики не введены в эксплуатацию. Весной 2019-го счетчики запустили, и с этого момента потребление тепла должно было рассчитываться по их показаниям. Однако управляющая компания до последнего тянула с перерасчетами (раз в год надо пересчитать: из того, что начислено, вычесть фактически потребленное по счетчику) и выдавала непонятные завышенные цифры в платежках. Жильцы требовали грамотного перерасчета, обращались в Мосжилинспекцию, но это не помогло. Инспекция, призванная защищать права жителей города, пересылала обращения «Пику», оттуда давали ответ, который инспекция вставляла в свои ответы заявителям. Так и писали «По информации, полученной от ООО «Пик-Комфорт…» (копия есть у «Зеленоград.ру»). Эта история всё ещё тянется, жители надеются решить проблему через прокуратуру.

Еще одна серьезная претензия к УК — халатное отношение к пожарной безопасности. В первых корпусах часто срабатывает пожарная сигнализация. Но сигнал приходит в никуда — а именно в пустые помещения консьержей. А должен приходить на круглосуточный пульт дежурному, чтоб тот вызвал пожарных. При срабатывании сигнализации лифты автоматически останавливаются. В отсутствие и пульта, и дежурного жители сами звонят в УК, чтобы оттуда прислали мастера. Это обычно долгий процесс, и всё это время люди сидят без лифтов и с воющей сиреной. После жалобы в МЧС ведомство выдало УК «предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», а затем и оштрафовало на 160 тысяч рублей. УК пыталась обжаловать штраф в суде, но безуспешно.