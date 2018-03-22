Победителем конкурса на управление первыми тремя корпусами нового зеленоградского района стало ООО «Пик-Комфорт», учрежденная группой компаний «Пик» — застройщиком 17 микрорайона. Организация предложила больший объём дополнительных услуг, чем «Жилищник района Крюково».

Организатором конкурса на управление корпусами 1701, 1702, 1703 стала управа района Крюково. По условиям аукциона, победитель должен был предложить наибольший объем дополнительных работ и услуг в конкретном доме. К таковым, в частности, относятся дополнительная влажная уборка в подъезде, установка сенсорных светильников (с датчиками движения), очистка кровли от грязи и наледи, удаление с помощью химических средств несанкционированных надписей и объявлений в подъездах и с фасада дома, страхование лифтов, вывоз снега, подготовка дома к праздникам, прием заявок от жителей и «выборочный контроль параметров микроклимата в квартирах». Кроме дополнительных, управляющая компания должна оказывать и стандартные услуги по содержанию и уборке домов.

«Пик-Комфорт» предложил, как следует из протоколов конкурса, предоставлять дополнительные услуги всем трем домам за 8,4 миллиона рублей, а конкурент — «Жилищник района Крюково» оценил свои возможности в 2,8 млн рублей. Третий участник ООО «Восток-Юнион» предложил еще меньше. По данным «Пик-Комфорт», компания обслуживает 5,6 млн квадратных метров в домах Москвы, Московской области и нескольких российских городов. Победитель конкурса получит право управлять тремя новыми корпусами в 17 микрорайоне в течение трех лет, а дальше — по решению собственников.

В конце января зеленоградская администрация отчиталась о сдаче и передаче под заселение первых трех домов района — корпусов 1701, 1702, 1703. Как выяснилось, в корпусах еще много недоделок.