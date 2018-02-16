Победитель конкурса получит право управлять тремя новыми корпусами в 17 микрорайоне в течение трех лет, а дальше — по решению собственников. Предпочтение отдадут тому, что предложит выполнить наибольший объем дополнительных работ и услуг в конкретном доме. Итоги конкурса станут известны в середине марта.

Право управления двумя домами — корпус 1 и 2 выставлены на торги одним лотом, корпус 3 идет отдельным лотом. То есть теоретически, управлять ими могут разные компании.

Кроме стандартных услуг по содержанию и уборке в документации прописаны и дополнительные, а по условиям конкурса, победителем станет тот, кто предложит больший их объем за предложенную цену договора управления. Стоимость договора управления корпусами 1 и 2 составляет 143 миллиона рублей в год — это плата за ремонт и содержание жилых помещений и плата за коммунальные услуги. Цена договора управления корпуса 3 — 64,7 миллиона рублей.

17 микрорайон Зеленограда строит группа ПИК. В конце января зеленоградская администрация отчиталась о сдаче и передаче под заселение первых трех домов района — корпусов 1701, 1702, 1703. Дольщики строительства, купившие квартиры в этих домах, продолжают обсуждать многочисленные недоделки в официально введенных в эксплуатацию домах, отсутствие воды и электричества, «кривые» стояки, грязь, а также юридические вопросы — в частности, жалуются на навязывание застройщиком подписания договора на обслуживание домов с управляющей компанией «Пик-Комфорт».

"Отсутствует вода, неправильно смонтирована канализация, нет постоянного теплоснабжения. Благоустройство территории не выполнено, дороги отсутствуют, автостоянки не обустроены" — пожаловалась в префектуру женщина, купившая квартиры в 1-м корпусе, и спросила, каким образом при таких условиях ПАО «ГК ПИК"получила разрешение на ввод корпусов. Разрешение выдано в конце декабря Мосгосстройнадзором, а благоустройство территории выполнено и сдано в «зимнем» варианте, что допускается в осенне-зимний период приемкой, ответила префектура. Доделают его «при наступлении благоприятных погодных условий». А по поводу недоделок зеленоградская администрация рекомендует обращаться непосредственно к застройщику или в три инстанции: тот же Мосгосстройнадзор, Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) и Москомстройинвест, призванный контролировать долевое строительство.



Группа ПИК, между тем, начала продавать кладовые в подвалах строящихся корпусов 9 и 10. Это экономичный и удобный способ хранения сезонных и крупногабаритных вещей, рекламирует кладовые застройщик.