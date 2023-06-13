Жители корпуса 830 написали заявление в полицию о краже общего имущества собственников — входных дверей. На подозреваемый известен — двери заменил «Жилищник», но с собственниками дома, по их словам, замену не согласовал. Такие же замены сделали в корпусах 826 и 828.

Из-за новых дверей получился глухой, тёмный тамбур, в который страшно заходить. Когда двери только начали менять, редакция «Зеленоград.ру» провела опрос среди читателей, какие двери они хотели бы видеть в своем подъезде — «прозрачные и светлые» выбрали 67%, металлические и глухие" - 22%, остальным — всё равно (всего в опросе приняло участие более девятисот человек).

Нарушена и формальная сторона дела. Входные двери в подъезд являются общим имуществом собственников, а их замена относится к ремонту, который проводится на основании решения общего собрания собственников. Однако «Жилищник» по запросу жителей не смог показать протокол собрания, разрешающего замену дверей.

Представитель «Жилищника» говорит, что двери заменили, потому что они уже старые, а деньги на замену дали не жильцы, а управа (около двух миллионов рублей на 20 подъездов), но собственники не согласны с тем, что в их доме распоряжаются без их согласия, а двери не соответствуют их пожеланиям к безопасности и архитектурному облику дома.

Любопытно, что когда жители попросили перевесить домофон на новые двери, «Жилищник» потребовал от них принять решение о переносе домофона на общем собрании.

Почему «Жилищник» ставит глухие двери, непонятно. Московские власти, наоборот, стараются отходить от этой практики из 90-х. Например, в домах по реновации двери в подъезды делают прозрачные, из антивандального стекла, с доводчиками для сохранения тепла.