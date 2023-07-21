Я не голосовала!

«Бюллетень с вашим голосом по повестке общего собрания собственников принят», такую смс получила 16 июня Ирина, живущая в одном из зеленоградских домов. Голосование о замене лифтов в её доме заканчивалось через два дня. «Я не голосовала» , — написала она по электронной почте сервиса «Электронный дом». В ответном письме ей объяснили, что её голос был администратор голосования («Жилищник») получил на бумажном бюллетене и загрузил в систему.

Но бумажный бюллетень был у неё на руках. Ирина потребовала аннулировать свой голос, но сделать это не получилось. Из «Электронного дома» ей ответили, что отозвать голос нельзя, но она может переголосовать электронно. Из «Жилищника» ей ответили спустя месяц, что голосование уже закончилось и изменить ничего нельзя.

Таких примеров множество. Налицо очевидная фальсификация результатов ОСС. И если против замены лифтов собственники обычно не возражают и «Жилищник» просто добивается кворума, то подобные фальсификации можно использовать и в более спорных случаях.