О массовых фальсификациях на собраниях собственников зеленоградских домов стало известно благодаря системе «Электронный дом» 21.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Десятки сообщений о фальсификациях при проведении общих собраний собственников (ОСС) получила редакция «Зеленоград.ру». История везде одинаковая — в доме проводят собрание через систему «Электронный дом», собственнику приходит уведомление, что его голос учтен. При этом он не голосовал — ни электронно, ни бумажным бюллетенем.

Я не голосовала!

«Бюллетень с вашим голосом по повестке общего собрания собственников принят», такую смс получила 16 июня Ирина, живущая в одном из зеленоградских домов. Голосование о замене лифтов в её доме заканчивалось через два дня. «Я не голосовала» , — написала она по электронной почте сервиса «Электронный дом». В ответном письме ей объяснили, что её голос был администратор голосования («Жилищник») получил на бумажном бюллетене и загрузил в систему.

Но бумажный бюллетень был у неё на руках. Ирина потребовала аннулировать свой голос, но сделать это не получилось. Из «Электронного дома» ей ответили, что отозвать голос нельзя, но она может переголосовать электронно. Из «Жилищника» ей ответили спустя месяц, что голосование уже закончилось и изменить ничего нельзя.

Таких примеров множество. Налицо очевидная фальсификация результатов ОСС. И если против замены лифтов собственники обычно не возражают и «Жилищник» просто добивается кворума, то подобные фальсификации можно использовать и в более спорных случаях.

Наверное, кто-то вбросил бюллетень с вашими данными

В «Электронном доме» признали, что ситуация нештатная, назвали её «инцидентом» и обещали передать информацию «уполномоченным лицам в ответственном органе исполнительной власти». Спустя месяц никакого ответа от ответственных органов Ирина не получила.

В «Жилищнике» более спокойны. Гендиректор Адсалам Дударов объяснил механизм, что бюллетени для голосования разложили по почтовым ящикам, заполненные бланки жители клали в специальный ящик для голосования, откуда их ежедневно доставал сотрудник «Жилищника» и передавал для внесения в электронную систему.

При этом Дударов признаёт, что никакой защиты от фальсификаций нет: «Отследить, кто именно опускает бюллетень в ящик, невозможно». Другой жительнице, Светлане, по телефону в «Жилищнике» прямо сказали: «Наверное, кто-то бросил бюллетень с вашими данными в ящик, будем разбираться». Но никаких разборок не последовало. Что же делать? Регистрироваться в «Электронном доме» и в будущем голосовать электронно, заключает Дударов.

Кто отвечает за достоверность голосования

Как работает загрузка бумажного бюллетеня в «Электронный дом» объяснил «Зеленоград.ру» Сергей, житель одного из домов, который самостоятельно организовал ОСС через эту систему. После переноса данных из бумажного бланка в систему, администратор голосования (здесь - "Жилищник") прикрепляет фото бланка и ставит отметку, что он несёт ответственность за их проверку. Потом модератор из «Электронного дома» проверяет правильность переноса данных (если они отличаются от бумажного бланка, то такой бланк отклоняется).

Возможно, голосовать через «Электронный дом» более надежно, но регистрироваться в этой системе люди пока не хотят, а для многих это попросту сложно сделать. Но и бумажным бюллетенем голосовать не спешат. Возможная причина — недоверие. «Говорила с несколькими соседями, не голосуют по разным причинам, хотя все их можно свести к одной — недоверие, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница нового города Елена. — Одни мне сказали, что не понимают, как они могут кинуть свои паспортные данные в какой-то непонятный ящик. При этом „Жилищник“ не может ничего нормально объяснить, а в бюллетене куча странных пунктов».

Что делать

Получается, при той схеме распространения и сбора бумажных бюллетеней, которую применяют «Жилищник», нет никакой защиты от фальсификаций. Кто взял его из почтового ящика, кто заполнил, кто положил его в ящик для голосования — это неизвестно и не контролируются. В «Жилищнике» на запрос «Зеленоград.ру» о защите от фальсификаций оперативно не ответили.

По версии «Жилищника», похоже, получается, что виноваты какие-то неизвестные злоумышленники, которые зачем-то вбрасывают в ящик для голосования сфальсифицированные бюллетени. Но последствия могут быть серьёзными — ведь от решения ОСС зависит, что будет с собственностю граждан, с их квартирой. Этим должны заниматься правоохранительные органы.

Если вы тоже столкнулись с подобными нарушениями, напишите в прокуратуру, а также сообщите о проблеме в нашу редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
жилищник, общее собрание собственников жилья (осс), электронный дом
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