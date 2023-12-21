В 2025—2026 годах в Зеленограде должны перевести на закрытую схему горячего водоснабжения 141 жилой дом. Для 67-ми корпусов это означает реконструкцию центральных тепловых пунктов (ЦТП) — это работы не в доме, общие собрания собственников не нужны. Для 74-х корпусов это означает установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в подвалах, а перед тем — собрание собственников, чтобы утвердить (или нет) эти работы.
Центральные или тепловые пункты обслуживают несколько домов (от двух и больше). Они стоят на улице, обслуживает их МОЭК. Когда организация выполнит реконструкцию этих пунктов, подключенные к ним дома автоматически переключатся на закрытую схему горячего водоснабжения. Работы не затрагивают сами жилые дома, поэтому с жильцами их согласовывать не будут.
- 1-й микрорайон: дома 3,4,5 на площади Юности
- 4-й микрорайон: корпуса 401, 402, 406, 407, 426, 427, 428, 429, 435, 436, 438, 439, дома 1, 2, 3, 8 на Березовой аллее.
- 5-й микрорайон: корпуса 501, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521
- 8-й микрорайон: корпуса 831, 832, 833, 834 а,б,в, 837
- 10-й микрорайон: корпуса 1001, 1002, 1003, 1005, 1006
- 11-й микрорайон: корпуса 1101, 1102, 1103, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136
- 12-й микрорайон: корпуса 1201, 1202, 1203, 1210, 1211, 1212, 1213
Индивидуальный тепловой пункт (или автоматизированный узел управления) размещают в подвале дома. Поскольку подвал — общедомовое имущество, нужно согласовывать эти работы с собственниками дома. Каковыми могут быть не только жители, но и организации, и город — если в доме есть принадлежащие им нежилые помещения. Жителям-собственникам надо будет провести общие собрания. Для одобрения работ нужно положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования будут проводить онлайн, через «Электронный дом». «Это удобно и убирает возможность фальсификаций, как это иногда бывало с жуликоватыми управляющими компаниями», считает начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов.
- 1-й микрорайон: корпуса 145, 146, 147, 148, 158, 162, 164, 165, 166
- 2-й микрорайон: корпуса 200 а,б,в,г
- 3-й микрорайон: корпуса 348, 349, 350, 351, 352, 360
- 4-й микрорайон: корпуса 403, 405, 409, 410, 424 а,б,в, 431, 432, 433, 440, 441, 442, 445, 446, 447
- 6-й микрорайон: корпуса 612, 613
- 7-й микрорайон: корпуса 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
- 8-й микрорайон: корпуса 801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 815
- 9-й микрорайон: корпуса 901, 902, 902а, 903, 904, 918, 919, 920, 921
- 10-й микрорайон: корпуса 1004, 1007
- 12-й микрорайон: корпуса 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209
Когда конкретно зеленоградский «Жилищник» инициирует общие собрания, пока неизвестно. Пока процесс в начале разработки проектно-сметной документации работ. Проект должны подготовить в 2024 году, а собрания пройдут, когда документацию «сделают вчерне», сказал Галустов. И описал сам процессе установки теплового пункта: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».
Что касается потенциальных неудобств для жителей от работы ИТП, то власти уверяют, что их не будет. Оборудование проектируется по установленным нормативам, предусматриваются амортизирующие прокладки, шумогасители. Но «бывают нюансы», отметил Сергей Галустов, — как бывают и с лифтами, и с трубами отопления, когда они какое-то время гудят. ««Какое-то время, конечно, потребуется на отладку новых систем, — сказал ранее префект Анатолий Смирнов. — Обращаюсь также и к жителям с просьбой проявить сознательность, понять, что эта работа ведется на перспективу — не только для нашего удобства, но и для удобства наших детей и внуков и качественного обслуживания инженерных систем в домах».
Для улучшения качества горячей воды. При открытой схеме вода поступает в краны и батареи напрямую из одной трубы отопления. При любых отключения тепла или горячей воды вода становится ржавой, «долгое время приходит в норму по качеству». Особенно после летнего профилактического отключения. При закрытой схеме к каждому дому или ЦТП (обслуживает несколько домов) подводится только холодная вода, а дальше нагревается на тепловом пункте — индивидуальном или центральном — и по отдельной трубе подается в квартиры. Это обеспечивает большую чистоту горячей воды и оптимальную температуру для конкретного дома, поскольку её можно регулировать.
Кроме того, закрытая схема экономичнее — позволяет рациональнее использовать тепло и уменьшить затраты на очистку воды. При открытой схеме в комнатные батареи подается вода питьевого качества, а очищать и обеззараживать воду для батарей нет никакого смысла, и «значительная часть затрат на эти непростые процедуры буквально уходит в атмосферу», отметил Смирнов.
Для жителей закрытая схема горячего водоснабжения обходится дороже: за открытую сейчас платят по тарифу 2325 рублей/Гкал, за закрытую — 2912 рублей/Гкал.
Бюджетные деньги на перевод оставшегося 141 корпуса на закрытую схему выделены. Строительно-монтажные работы будут вестись в 2025—2026 годах, сообщает префектура.