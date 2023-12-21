Дома с устройством ИТП

Индивидуальный тепловой пункт (или автоматизированный узел управления) размещают в подвале дома. Поскольку подвал — общедомовое имущество, нужно согласовывать эти работы с собственниками дома. Каковыми могут быть не только жители, но и организации, и город — если в доме есть принадлежащие им нежилые помещения. Жителям-собственникам надо будет провести общие собрания. Для одобрения работ нужно положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования будут проводить онлайн, через «Электронный дом». «Это удобно и убирает возможность фальсификаций, как это иногда бывало с жуликоватыми управляющими компаниями», считает начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов.

1-й микрорайон: корпуса 145, 146, 147, 148, 158, 162, 164, 165, 166

2-й микрорайон: корпуса 200 а,б,в,г

3-й микрорайон: корпуса 348, 349, 350, 351, 352, 360

4-й микрорайон: корпуса 403, 405, 409, 410, 424 а,б,в, 431, 432, 433, 440, 441, 442, 445, 446, 447

6-й микрорайон: корпуса 612, 613

7-й микрорайон: корпуса 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

8-й микрорайон: корпуса 801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 815

9-й микрорайон: корпуса 901, 902, 902а, 903, 904, 918, 919, 920, 921

10-й микрорайон: корпуса 1004, 1007

12-й микрорайон: корпуса 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209

Когда конкретно зеленоградский «Жилищник» инициирует общие собрания, пока неизвестно. Пока процесс в начале разработки проектно-сметной документации работ. Проект должны подготовить в 2024 году, а собрания пройдут, когда документацию «сделают вчерне», сказал Галустов. И описал сам процессе установки теплового пункта: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

Что касается потенциальных неудобств для жителей от работы ИТП, то власти уверяют, что их не будет. Оборудование проектируется по установленным нормативам, предусматриваются амортизирующие прокладки, шумогасители. Но «бывают нюансы», отметил Сергей Галустов, — как бывают и с лифтами, и с трубами отопления, когда они какое-то время гудят. ««Какое-то время, конечно, потребуется на отладку новых систем, — сказал ранее префект Анатолий Смирнов. — Обращаюсь также и к жителям с просьбой проявить сознательность, понять, что эта работа ведется на перспективу — не только для нашего удобства, но и для удобства наших детей и внуков и качественного обслуживания инженерных систем в домах».