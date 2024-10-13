Переезд в Алабушево — в Москве готовы, но РЖД задерживает

Тоннель в Алабушево - это часть новой дороги через пути Октябрьской железной дороги, соединяющая старый и новый город. Переезд включен в московскую строительную программу до 2026 года.

Проект разделен на две части. Наземная длиной 1,8 км — это улично-дорожная сеть, подъездные дороги от улицы Михайловка в 14 микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне. Между ними — прокол в насыпи под железнодорожными путями, он же тоннель длиной 61 метр.

Проект наземной части, за которую отвечает Москва, готов, он прошёл повторную госэкспертизу и получил положительное заключение. Повторную, потому что его пришлось корректировать. Занимался этим «Мосинжпроект». По прежним планам, проект должны были утвердить еще в 2022 году. Конкурс на выбор подрядчика строительства еще не проводился.

А вот за тоннель отвечает РЖД. Там сообщили «Зеленоград.ру», что «проектная документация по объекту находится на стадии разработки». Сроки не уточнили. Даже если проект сделают в этом году, потом ещё последует экпертиза, которая может дать как положительное, так и отрицательное заключение (во втором случае проект придется переделывать). И только потом объявят тендер на выбор подрядчика для строительства.

Почему проект пришлось разделять на две части (ведь это один линейный объект), непонятно. Но московский департамент строительства на вопросы редакции о тоннеле не ответил, а отослал к РЖД. В феврале зампрефекта по вопросам строительства Дмитрий Морозов рассказал о ходе строительства так: «Обсуждается, делать один большой прокол [под железной дорогой] или два маленьких». И сообщил, что решение «должны принять до конца февраля», затем приступят к рабочему проектированию, потом собственно к строительству. На вопросы о варианте прокола (проколов) в РЖД тоже не ответили — то ли так и не решили, то ли не сочли нужны проинформировать.

Для строительства магистрали также надо разработать проект переустройства инженерных коммуникаций железной дороги. Эти работы заказал «Мосинжпроект» ещё в июле 2021 года, заключив договор с подрядчиком. Договор всё ещё на исполнении, то есть, проектирование тоже не завершено. Кроме того, в первом варианте проекта, обсуждавшемся в 2019 году, для строительства подъездной дороги к тоннелю нужно снести несколько частных домов в Алабушево. Это означает процедуру изъятия и выкупа участков — а это обычно происходит долго. В целом развязку с переездом через ОЖД обещали построить в 2026 году.

В Алабушево на небольшом пространстве развернулись сразу несколько строек, в том числе по проектам МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Среди прочего строят железнодорожный мост для разъезда поездов — под ним как раз и планировалось проложить тоннель для переезда через пути ОЖД. Почти два года рядом с будущим тоннелем ведутся так называемые подготовительные работы — геологические и геодезические, укрепление откоса насыпи, строительство подпорной стенки и прочие. «Вялотекущая возня, — рассказал редакции о движении работ житель Алабушево. — Мост неспешно красят. Насыпь МЦД упёрлась в прокол и никуда не движется. Подпорную стену забросили. Тоже никаких движений. У леса, который идёт вдоль депо, продвинули песчаную предварительную насыпь для путей ВСМ до высоковольтной мачты».