Строительство новых переездов через железную дорогу в Зеленограде затягивается. Проект тоннеля в Алабушево пока не готов, а в Малино ещё не начинали 13.10.2024 ZELENOGRAD.RU
Переезд в Алабушево — в Москве готовы, но РЖД задерживает

Тоннель в Алабушево - это часть новой дороги через пути Октябрьской железной дороги, соединяющая старый и новый город. Переезд включен в московскую строительную программу до 2026 года.

Проект разделен на две части. Наземная длиной 1,8 км — это улично-дорожная сеть, подъездные дороги от улицы Михайловка в 14 микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне. Между ними — прокол в насыпи под железнодорожными путями, он же тоннель длиной 61 метр. 

Проект наземной части, за которую отвечает Москва, готов, он прошёл повторную госэкспертизу и получил положительное заключение. Повторную, потому что его пришлось корректировать. Занимался этим «Мосинжпроект». По прежним планам, проект должны были утвердить еще в 2022 году. Конкурс на выбор подрядчика строительства еще не проводился.

А вот за тоннель отвечает РЖД. Там сообщили «Зеленоград.ру», что «проектная документация по объекту находится на стадии разработки». Сроки не уточнили. Даже если проект сделают в этом году, потом ещё последует экпертиза, которая может дать как положительное, так и отрицательное заключение (во втором случае проект придется переделывать). И только потом объявят тендер на выбор подрядчика для строительства.

Почему проект пришлось разделять на две части (ведь это один линейный объект), непонятно. Но московский департамент строительства на вопросы редакции о тоннеле не ответил, а отослал к РЖД. В феврале зампрефекта по вопросам строительства Дмитрий Морозов рассказал о ходе строительства так: «Обсуждается, делать один большой прокол [под железной дорогой] или два маленьких». И сообщил, что решение «должны принять до конца февраля», затем приступят к рабочему проектированию, потом собственно к строительству. На вопросы о варианте прокола (проколов) в РЖД тоже не ответили — то ли так и не решили, то ли не сочли нужны проинформировать.

Для строительства магистрали также надо разработать проект переустройства инженерных коммуникаций железной дороги. Эти работы заказал «Мосинжпроект» ещё в июле 2021 года, заключив договор с подрядчиком. Договор всё ещё на исполнении, то есть, проектирование тоже не завершено. Кроме того, в первом варианте проекта, обсуждавшемся в 2019 году, для строительства подъездной дороги к тоннелю нужно снести несколько частных домов в Алабушево. Это означает процедуру изъятия и выкупа участков — а это обычно происходит долго. В целом развязку с переездом через ОЖД обещали построить в 2026 году.

В Алабушево на небольшом пространстве развернулись сразу несколько строек, в том числе по проектам МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Среди прочего строят железнодорожный мост для разъезда поездов — под ним как раз и планировалось проложить тоннель для переезда через пути ОЖД. Почти два года рядом с будущим тоннелем ведутся так называемые подготовительные работы — геологические и геодезические, укрепление откоса насыпи, строительство подпорной стенки и прочие. «Вялотекущая возня, — рассказал редакции о движении работ житель Алабушево. — Мост неспешно красят. Насыпь МЦД упёрлась в прокол и никуда не движется. Подпорную стену забросили. Тоже никаких движений. У леса, который идёт вдоль депо, продвинули песчаную предварительную насыпь для путей ВСМ до высоковольтной мачты».

Эстакада в Малино

Что касается транспортной развязки с эстакадой возле платформы Малино, которая свяжет Центральный проспект в старом городе и Малинскую улицу в новом, — здесь полная неопределенность. В одном из ответов префектуры по поводу этой дороги говорится: «Сроки проектирования и строительства в настоящее время не определены». В прошлом году сроки были хотя бы обозначены в адресной инвестиционной программе (АИП) городского строительства: 2025-2029 годы. Согласно документу, на проект и стройку планировали выделить 12 миллиардов рублей. В действующую АИП, утвержденную год назад, правительство Москвы вносило в этом году изменения пять раз. Но это касалось финансово-бюджетных дел, зеленоградские крупные объекты из программы не исчезали — во всяком случае, на бумаге. Возможно, проблема именно в финансировании.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, сюжет: строительство тоннеля в алабушево, сюжет: эстакада над железной дорогой в малино
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Строительство новых переездов через железную дорогу в Зеленограде затягивается. Проект тоннеля в Алабушево пока не готов, а в Малино ещё не начинали Новости
Афиша кинотеатров на ближайшую неделю — что покажут в Зеленограде и окрестностях
Ожог лица получила девушка в Зеленограде после «домашнего пилинга». Какие покупки в интернете доведут вас до пластического хирурга? Реклама
Фонари включили после годичного ремонта и краж кабеля на лыжероллерной трассе и дорожке вдоль 17 микрорайона. Освещение снова пропало через неделю Новости
Движение по Крюковской площади ограничат до конца года Новости
В клинике «ЭстеДи» принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна Реклама
Открытие сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом задерживается на неопределенный срок Новости
Водитель получил множественные переломы в результате дорожного конфликта на Георгиевском шоссе Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 28 сентября по 23 октября в ДК «Метролог» Реклама
Ресторан «Никольский» из МЖК участвует в московском конкурсе на лучшее оформление. Давайте поможем ему победить Новости
Шумозащитные экраны установили вдоль железной дороги возле станций Крюково и Малино Новости
Каршеринг BelkaCar сделал платной завершение аренды в Крюково Новости
Пекарня «Дон Батон» открылась в Менделеево Новости
Автобус-невидимка появляется в час пик в Зеленограде Новости
Томографы ПЭТ/КТ для диагностики онкозаболеваний планируют выпускать в Зеленограде. Похоже, пока это локализация китайских аппаратов Новости
«Ууу…летный fest» — ресторан БОРТ 305 приглашает в кругосветный гастрономический тур Реклама
Хватит листать ленту! Пришло время сделать заказ в SURA SUSHI и насладиться блаженством вкуса Реклама
Зеленый мигающий сигнал светофора обвинили в тяжелом ДТП в Зеленограде Новости
Зеленоградские пожарные просят оставлять место для проезда во дворах и не парковаться на площадках возле гидрантов. Иначе им придется идти пешком с тяжелым оборудованием Истории
Заводскую улицу готовят к большой реконструкции Новости
Увидев закладчика, местная жительница вызвала полицию. Они подтвердили, что «весь лес перерыт» Новости
Прямо на бетон укладывали газон на Школьном озере. «Жилищник» отложил решение проблем с травой до весны Новости
Танцевальный спектакль «Новенькая» — 13 октября в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Отопление начнут включать с понедельника. Процесс займёт 3-5 дней Новости
К «Танку Т-34» у Ленинградского шоссе к ноябрю проложат новую дорожку и отремонтируют сам мемориал Новости
Против нелегальной парковки на тротуаре управа решила поставить бетонные блоки-скамейки. Решение помог принять прокурор Новости
Новый микрорайон незаметно появился через дорогу от Зеленограда. Там живут и работают много людей, вот только расположен он в гаражах Истории
Вакансия: специалист лазерной эпиляции Реклама
Мастерская, магазин и творческое пространство с растениями и цветами AV Fleur открылось на Панфиловском проспекте Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Закрывается последний в Зеленограде магазин «Лента». Официально — на реконструкцию Новости
Закончить надоевший ремонт Георгиевского проспекта обещают до 20 октября. Зеленоградская администрация объясняет, что виноваты москвичи Новости
Новую станцию МЦД-3 «Монумент» запустят в 2026 году — сейчас уже идёт проектирование Новости
Требуются сотрудники в пункты выдачи Ozon в Зеленограде Реклама
Закрылась единственная «Пятёрочка» в 4-м микрорайоне. Возможно, из-за санитарных нарушений Новости
Лечение и диагностика заболеваний молочных желез в клинике «Эстеди» Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру