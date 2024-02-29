«Обсуждается, делать один большой прокол [под железной дорогой] или два маленьких», рассказал зампрефекта по вопросам строительства Дмитрий Морозов. Решение должны принять в ближайшее время, затем приступят к рабочему проектированию, потом собственно к строительству.

Почему возникли два варианта прокола, когда будет принято решение и сколько времени займет подготовка рабочего проекта, Морозов не уточнил. Проектированием уже три года занимается «Мосинжпроект», а построить её обещали в 2026 году — времени осталось не так много.

Сейчас в рамках подготовительных работ устроены подъезды к стройке, укреплены откосы, строится подпорная стенка, выполнены геодезические и геологические работы, стоит бытовой городок.