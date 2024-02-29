Уже год ведутся работы в Алабушево — рядом со станцией должны построить тоннель под путями для автомобильной дороги, которая свяжет 14 микрорайон и Западную промзону. Оказывается, вся эта стройка — подготовительные работы, а проект тоннеля ещё не готов.
«Обсуждается, делать один большой прокол [под железной дорогой] или два маленьких», рассказал зампрефекта по вопросам строительства Дмитрий Морозов. Решение должны принять в ближайшее время, затем приступят к рабочему проектированию, потом собственно к строительству.
Почему возникли два варианта прокола, когда будет принято решение и сколько времени займет подготовка рабочего проекта, Морозов не уточнил. Проектированием уже три года занимается «Мосинжпроект», а построить её обещали в 2026 году — времени осталось не так много.
Сейчас в рамках подготовительных работ устроены подъезды к стройке, укреплены откосы, строится подпорная стенка, выполнены геодезические и геологические работы, стоит бытовой городок.
В этом месте сходятся сразу два больших проекта — строительство тоннеля для Зеленограда и прокладка дополнительных путей для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург (ВСМ) — необходимо увязать между собой эти стройки. Тоннель для Зеленограда должен пройти под под строящейся железнодорожной эстакадой — мостом для разъезда поездов. Эти стройки могут идти параллельно.