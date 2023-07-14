Акцент в сообщении мэрии сделан на Крюково, как будущей станции МЦД-3, где реконструкция уже фактически подходит к концу. Автобусные остановки передвинут, чтобы пассажиры могли быстрее пересаживаться на поезд. Ожидают, что время пересадки уменьшится вдвое — с шести до трех минут. Со стороны Крюковской площади все автобусы будут подъезжать ко входу на станцию и пассажирам не нужно будет переходить проезжую часть. Со стороны Привокзальной площади остановки перенесут ближе к выходу из вокзала, сделают дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы.