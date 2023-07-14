Как будут выглядеть новые переезды через железную дорогу в Малино и Алабушево — мэр показал картинки 14.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Картинки тоннеля в Алабушево и путепровода в Малино опубликовала мэрия, приурочив это к официальному утверждению проекта планировки территории вдоль железной дороги. При этом работы на этой территории уже давно идут, по крайней мере в в части реконструкции станции Крюково.

Что касается станции Малино, то сообщается лишь о строительстве пешеходного перехода через пути. На картинке изображена перестроенная станция с надземным переходом и автомобильная эстакада над ней, дорога от которой должна выходить на Центральный проспект. Когда её построят пока неизвестно.

Больше определенности по другому переезду между новым и старым городом — тоннелю в Алабушево и подъездным дорогам к нему. Его построят в 2026 год. Строительство уже идёт. Тоннель под железной дорогой соединит 14-й микрорайон и Западную промзону. Подъездную дорогу к тоннелю со стороны нового города, по проекту, пересекают пути будущей железнодорожной высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Петербург (ВСМ), поэтому в Алабушево строят железнодорожный мост для разъезда скоростных поездов.

Акцент в сообщении мэрии сделан на Крюково, как будущей станции МЦД-3, где реконструкция уже фактически подходит к концу. Автобусные остановки передвинут, чтобы пассажиры могли быстрее пересаживаться на поезд. Ожидают, что время пересадки уменьшится вдвое — с шести до трех минут. Со стороны Крюковской площади все автобусы будут подъезжать ко входу на станцию и пассажирам не нужно будет переходить проезжую часть. Со стороны Привокзальной площади остановки перенесут ближе к выходу из вокзала, сделают дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы.

Между тем, проект подразумевает и реконструкцию улиц, прилегающих к железной дороге. Это участки Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи, улиц Алабушевской, Новокрюковской, Логвиненко, Железнодорожной, Панфилова, Гоголя, Радио, Заводской, Старокрюковского проезда, Георгиевского проспекта, проезда 684 в Алабушево. Планируются устройство пешеходных переходов, изменение схемы движения транспорта — но детали власти не сообщают.

Какие-то подробности всплывали раньше: строительство зарядной станции для электробусов ближе к Алабушево, большого гаража «между Малино и Алабушево» (вероятнее всего, на Заводской улице в Зеленограде), устройство сети велодорожек. Ещё к этому проекту привязали устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту.

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Метки:
платформа алабушево, платформа малино, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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