Её уже начали прокладывать через 19-й микрорайон — мимо строящегося дома 14 по Заводской и пруда на Овражной улице, через заросли деревьев и кустов на месте старого частного сектора к корпусу 1936. Новая дорога позволит разгрузить перекресток у старого моста (Старокрюковского проезда) через железную дорогу.