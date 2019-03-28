Публичные слушания по этому вопросу анонсировала управа района Крюково. Проектом предусмотрено частичное изъятие земельных участков по периметру улицы Радио, ряд капитальных строений попадает под снос. По документам это производственно-складские помещения, а владельцы используют их по-разному — есть магазины, авторемонт, мебельная мастерская.

В проекте планировки не идет речь о расширении дороги, но расширяются — до 30 метров — новые границы улицы (так называемые «красные линии»), пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Фрагменты зданий, которые планируются к сносу, попадают в эти красные линии (транспортно-планировочный проект и проект планировки в формате pdf).

Всё это не значит, что расширение и снос будут делать прямо сейчас. Пока пропускной способности дороги хватает. Четыре года назад движение по улице Радио реорганизовали, чтобы подготовить дорогу к строительству 23 микрорайона. В прошлом году дорогу ремонтировали, меняли бордюры. Однако новый проект даёт возможность расширить дорогу в будущем. Расширение может понадобится, когда утвердят проект реконструкции и новой застройки 19 микрорайона. Но этот проект только готовится.

О планах расширить улицу Радио говорили еще в прошлом году. «Суть простая — соединить старый мост с разворотным кругом на Георгиевском проспекте, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — 23-й район появился, 17-й строится, и вообще этот въезд в старый город очень популярен у областников. Именно там мы наблюдаем, особенно утром, большой поток машин. Пробок нет, но движение затруднено».

Это также значит, что и сноса старых построек на улице Радио в ближайшей перспективе не будет — их судьба станет понятна, когда начнется реконструкция 19 микрорайона. По программе реновации, здесь снесут 23 старых дома и построят новые. Два новых дома для переселения жителей уже строят на улице Овражной. Также планируется снести несколько нежилых зданий для перестройки района и построить социальные объекты — детский сад, школу, детскую поликлинику, магазины и спортивный комплекс.

На схеме проекта планировки обозначен проезд 673 — он проходит почти параллельно улице Радио. Это проектируемая новая дорога, которую планируют построить в рамках реновации — сноса старого жилья в 19 микрорайоне и строительства нового.

«Проезд огибает практически весь 19 микрорайон, выходит к железной дороге и дальше на Новокрюковскую улицу, — рассказала в интервью Zelenograd.ru главный архитектор округа Анжела Игнатьева. — Этот проезд был предусмотрен генпланом Зеленограда. В новом проекте он чуть сдвигается к югу, чтобы сохранить здание МФЮА — института, который находится рядом с полосой отвода Октябрьской железной дороги». Строительство нового проезда будут обсуждать на других публичных слушаниях — проекта планировки 19 микрорайона.

Экспозиция проекта планировки улицы Радио будет выставлена в управе (корпус 1444)с 29 марта по 4 апреля (в часы работы управы, а также в выходные дни с 10:00 до 15:00). Собрание участников слушаний там же 11 апреля в 19:00.