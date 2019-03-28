В перспективе улицу Радио — дорогу между «старым» мостом и кругом на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе — могут расширить. Но не сейчас, а когда будут реконструировать 19-й микрорайон. Тогда же снесут некоторые здания, расположенные вдоль улицы Радио.
Публичные слушания по этому вопросу анонсировала управа района Крюково. Проектом предусмотрено частичное изъятие земельных участков по периметру улицы Радио, ряд капитальных строений попадает под снос. По документам это производственно-складские помещения, а владельцы используют их по-разному — есть магазины, авторемонт, мебельная мастерская.
В проекте планировки не идет речь о расширении дороги, но расширяются — до 30 метров — новые границы улицы (так называемые «красные линии»), пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Фрагменты зданий, которые планируются к сносу, попадают в эти красные линии (транспортно-планировочный проект и проект планировки в формате pdf).
Всё это не значит, что расширение и снос будут делать прямо сейчас. Пока пропускной способности дороги хватает. Четыре года назад движение по улице Радио реорганизовали, чтобы подготовить дорогу к строительству 23 микрорайона. В прошлом году дорогу ремонтировали, меняли бордюры. Однако новый проект даёт возможность расширить дорогу в будущем. Расширение может понадобится, когда утвердят проект реконструкции и новой застройки 19 микрорайона. Но этот проект только готовится.
О планах расширить улицу Радио говорили еще в прошлом году. «Суть простая — соединить старый мост с разворотным кругом на Георгиевском проспекте, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — 23-й район появился, 17-й строится, и вообще этот въезд в старый город очень популярен у областников. Именно там мы наблюдаем, особенно утром, большой поток машин. Пробок нет, но движение затруднено».
Это также значит, что и сноса старых построек на улице Радио в ближайшей перспективе не будет — их судьба станет понятна, когда начнется реконструкция 19 микрорайона. По программе реновации, здесь снесут 23 старых дома и построят новые. Два новых дома для переселения жителей уже строят на улице Овражной. Также планируется снести несколько нежилых зданий для перестройки района и построить социальные объекты — детский сад, школу, детскую поликлинику, магазины и спортивный комплекс.
На схеме проекта планировки обозначен проезд 673 — он проходит почти параллельно улице Радио. Это проектируемая новая дорога, которую планируют построить в рамках реновации — сноса старого жилья в 19 микрорайоне и строительства нового.
«Проезд огибает практически весь 19 микрорайон, выходит к железной дороге и дальше на Новокрюковскую улицу, — рассказала в интервью Zelenograd.ru главный архитектор округа Анжела Игнатьева. — Этот проезд был предусмотрен генпланом Зеленограда. В новом проекте он чуть сдвигается к югу, чтобы сохранить здание МФЮА — института, который находится рядом с полосой отвода Октябрьской железной дороги». Строительство нового проезда будут обсуждать на других публичных слушаниях — проекта планировки 19 микрорайона.
Экспозиция проекта планировки улицы Радио будет выставлена в управе (корпус 1444)с 29 марта по 4 апреля (в часы работы управы, а также в выходные дни с 10:00 до 15:00). Собрание участников слушаний там же 11 апреля в 19:00.
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