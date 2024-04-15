Прямо сейчас рабочие разбирают фасад и кровлю, выяснил корреспондент «Зеленоград.ру».
Работы ведёт компания «РусТрест» — в прошлом году она получила контракт стоимостью полмиллиарда рублей на комплексное обследование состояния здания, разработку проекта и собственно строительные работы. Также МОЭК недавно заключил контракт на подключения здания к теплоснабжению. Если всё пойдет по плану, доделать все работы должны в конце года.
Большую поляну между прудом и Березовой аллее 22 года назад отдали под строительство двух зданий — развлекательного центра и аквапарка. В итоге инвестор построил первое здание и обанкротился. Здание в итоге досталось мэрии, которая решила сделать в нем некий социальный центр ещё в три года назад, но и этот процесс затянулся. Что именно будет в будущем социальном центре, пока в деталях неизвестно.