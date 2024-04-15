Большую поляну между прудом и Березовой аллее 22 года назад отдали под строительство двух зданий — развлекательного центра и аквапарка. В итоге инвестор построил первое здание и обанкротился. Здание в итоге досталось мэрии, которая решила сделать в нем некий социальный центр ещё в три года назад, но и этот процесс затянулся. Что именно будет в будущем социальном центре, пока в деталях неизвестно.