Контракт на проектирование и завершение строительства заброшенного здания «аквапарка» на поляне возле пруда в 4-м микрорайоне заключен с компанией «РусТрест», занимающейся реконструкцией крупных объектов. На комплексное обследование состояния здания, разработку проекта и собственно строительные работы даётся полтора года. То есть, если не будет задержек и проблем, к концу 2024-го работы завершат и на этом месте появится социальный центр. Цена контракта — 520 миллионов рублей.

ООО «СК РусТрест» в частности, участвует в реконструкции станции Крюково — устраивает автобусные остановки на Крюковской эстакаде, занимается реконструкцией инженерных сетей по проекту МЦД-3 и дополнительных путей для скоростного движения (ВСМ). Компания также участвовала в комплексной реконструкции и реставрации московских вокзалов — Павелецкого, Ленинградского, Белорусского, Ярославского.

Социальный центр в здании недостроенного «аквапарка» возле городского пруда обещали сделать до конца 2021 года. Но процесс затянулся, плюс ждали включения этого здания в адресную инвестиционную программу — она определяет бюджет городских строек и сами строительные объекты. В позапрошлом году «Мосжилниипроект» заключил договор ценой 21 миллион рублей на выполнение проекта реконструкции здания «аквапарка». Правда, заплатил подрядчику только треть этой суммы. Учреждение стало заказчиком и нынешних работ, начальная стоимость которых оценивается в 530,8 миллионов рублей. Плановые сроки выполнения работ — до конца 2024 года.

Большую поляну у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. Строительство началось в 2007-м и то велось, то останавливалось, в итоге инвестор построил одно здание развлекательного центра и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.