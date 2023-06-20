Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда
Они станут частью нового вокзала на станции Крюково — пассажиры прямо с эстакады могут спуститься к электричкам.
Перекрывать или ограничивать движения на эстакаде не планируется, сообщили в префектуре — работы будут проходить на обочинах. Карниз путепровода частично демонтируют в месте примыкания павильона. Работы планируют завершить к середине августа.
Сейчас по эстакаде проходят маршруты автобусов 1, 15, 19, 25 и 32.
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Но не понятна логистика для пассажиров в старом городе - как попасть на эти остановки, тем более если отменят заезд автобусов в Крюково со стороны старого города, т.к. конкорс не позволяет переходить в старый город, то выходит надо будет спуститься на нулевой уровень, а потом ножками топать по подемному переходу с длиными спусками, если идти с детской с коляской, то это значительные расстояния для прохода в старый город с этих навесных остановок.