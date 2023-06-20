1
На Крюковской эстакаде началось обустройство автобусных остановок 20.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Они станут частью нового вокзала на станции Крюково — пассажиры прямо с эстакады могут спуститься к электричкам.

Перекрывать или ограничивать движения на эстакаде не планируется, сообщили в префектуре — работы будут проходить на обочинах. Карниз путепровода частично демонтируют в месте примыкания павильона. Работы планируют завершить к середине августа.

Сейчас по эстакаде проходят маршруты автобусов 1, 15, 19, 25 и 32.

Читайте также
Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
станция крюково, мцд, автобусная остановка, крюковская эстакада
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 18:16
В новом городе судя по картинкам будет переход на конкорс и через дорогу к торговому центру вдоль моста - для нового города это вобщем-то удобно.

Но не понятна логистика для пассажиров в старом городе - как попасть на эти остановки, тем более если отменят заезд автобусов в Крюково со стороны старого города, т.к. конкорс не позволяет переходить в старый город, то выходит надо будет спуститься на нулевой уровень, а потом ножками топать по подемному переходу с длиными спусками, если идти с детской с коляской, то это значительные расстояния для прохода в старый город с этих навесных остановок.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Пятницком шоссе ввели реверсивное движение из-за ремонта моста. Теперь там большие пробки Новости
Выходные в 2024 году — календарь праздников Новости
Лето балета в Зеленограде — четыре жемчужины мирового балета в июле на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Уличная стойка для техобслуживания велосипедов — «Велоточка» — появилась в Зеленограде Новости
На Крюковской эстакаде началось обустройство автобусных остановок Новости
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Александре Томиловой Новости
В непосредственной близости от Зеленограда начали строительство нового жилого комплекса «Андреевка Life» Реклама
Маркет местных производителей «Двор» - в субботу 24 июня в «Озеропарке» Афиша
Детский развивающий центр «Талант-клуб» набирает детей от четырех лет Реклама
Электросамокаты в Москве запрещать не будут. Но будут бороться. А про выделенные полосы для них чиновники не вспоминают Новости
В лесопарке и у ближайших домов в 11 микрорайоне началось масштабное благоустройство: замена асфальта, всех площадок и установка давно обещанных фонарей Новости
Школа программирования «Софтиум» набирает детей на следующую летнюю смены в детский клуб «Кид Эволюция» Реклама
На уличном фестивале «Воздух» началась неделя творчества — вот расписание на неделю Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей о создании 3D-игр и персонажей — 24 июня Реклама
Уличные палатки с клубникой открылись в Зеленограде Новости
Запрещен левый поворот в первый микрорайон с проспекта Генерала Алексеева на улицу Злобина. Местные недовольны Новости
Погибла преподаватель музыкальной школы в Менделеево. Муж застрелил её из арбалета Новости
Коммунальщики снова не справляются с вывозом мусора после выходных. Теперь не только из зон отдыха, но и от остановок Истории
Мошенники от имени «Жилищника» меняют якобы протекающие трубы. За десять тысяч рублей Новости
Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 24 июня вы узнаете обо всем бесплатно! Реклама
Незаконную свалку строительного мусора устроили рядом с ремонтируемой поликлиникой Новости
Новые штрафы за безбилетный проезд начали действовать с 18 июня Новости
Освещение на платной трассе М11 от Шереметьево до Зеленограда могут сделать уже в следующем году Новости
Военная подготовка в университете: что это и зачем нужно? Партнерский материал
Дрифтеры продолжают терроризировать Зеленоград прямо под носом городской администрации. Полиция бездействует много лет, хотя может разыскивать нарушителей Истории
Бесплатные тренировки по футболу, волейболу и фитнесу проходят летом на трёх зеленоградских площадках. Вот места и расписание занятий Новости
Набор в развивающий детский центр в Зеленограде Реклама
Префектура и РЖД отфутболили здание старого вокзала на станции Крюково. Над историческим зданием снова нависла угроза сноса Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру