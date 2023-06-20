Перекрывать или ограничивать движения на эстакаде не планируется, сообщили в префектуре — работы будут проходить на обочинах. Карниз путепровода частично демонтируют в месте примыкания павильона. Работы планируют завершить к середине августа.

Сейчас по эстакаде проходят маршруты автобусов 1, 15, 19, 25 и 32.