Сколько будет стоить проезд от Крюково (Зеленограда)?

Здесь снова нет ясности. «Оплатить поездку на всех станциях от Зеленограда до Раменского вы сможете по „Тройке“, пересадки на метро и МЦК будут бесплатны». Но на ключевой для зеленоградцев вопрос — к какой зоне МЦД будет относиться станция Крюково? — ответа нет. Если к зоне «Центральная», то стоимость проезда будет как для всех остальных москвичей. Если же к зоне «Пригород» — проезд будет дороже и не будет льгот при пересадке на автобус.

Более тысячи читателей «Зеленоград.ру» требуют, чтобы станция Крюково находилась в центральной зоне МЦД — зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. «Зеленоград.ру» просит вас также оставить свою подпись, если вы считаете справедливым и необходимым включить Зеленоград (станцию Крюково) в центральную зону МЦД — zelenograd.ru/mcd-za-50