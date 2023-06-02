Департамент транспорта выдал новую порцию информации о будущей железнодорожной линии МЦД-3 — сроках запуска, типах поездов, маршруте следования и оплате проезда. О чём-то департамент говорит довольно неопределенно, но из этого тоже можно сделать вывод, что пока ясности нет.
МЦД-3 запустят «через несколько месяцев», говорит сейчас руководитель дептранса Максим Ликсутов.
Получается, чем ближе обещанные сроки запуска, тем меньше конкретики (хотя должно быть наоборот): в мае мэр Сергей Собянин обещал, что это произойдет осенью, в марте заместитель гендиректора РЖД Олег Тони говорил мэру, что МЦД-3 запустят 15 августа. В общем, получается, сроки всё более туманны.
Как и планировалось, по сквозному маршруту — от Зеленограда до Раменского — будут ездить поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д, всего 31 поезд. Но в перспективе оставят только «Иволги». Интервалы движения обещают 5-7 минут в часы пик.
Да. «Ласточки» и дальний пригород (вероятно, тверские экспрессы) будут ходить только до Ленинградского вокзала. Так же, как на другой половине МЦД, Казанском направлении, оставят дальние электрички до Казанского вокзала.
В конце мая неподалеку от Ленинградского вокзала начали строить станцию "Митьково" - через неё поезда МЦД-3 будут объезжать вокзал, с неё можно будет пересесть на метро "Сокольники" красной линии.
Здесь снова нет ясности. «Оплатить поездку на всех станциях от Зеленограда до Раменского вы сможете по „Тройке“, пересадки на метро и МЦК будут бесплатны». Но на ключевой для зеленоградцев вопрос — к какой зоне МЦД будет относиться станция Крюково? — ответа нет. Если к зоне «Центральная», то стоимость проезда будет как для всех остальных москвичей. Если же к зоне «Пригород» — проезд будет дороже и не будет льгот при пересадке на автобус.
Более тысячи читателей «Зеленоград.ру» требуют, чтобы станция Крюково находилась в центральной зоне МЦД — зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. «Зеленоград.ру» просит вас также оставить свою подпись, если вы считаете справедливым и необходимым включить Зеленоград (станцию Крюково) в центральную зону МЦД — zelenograd.ru/mcd-za-50