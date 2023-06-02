Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда 02.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта выдал новую порцию информации о будущей железнодорожной линии МЦД-3 — сроках запуска, типах поездов, маршруте следования и оплате проезда. О чём-то департамент говорит довольно неопределенно, но из этого тоже можно сделать вывод, что пока ясности нет.

Когда запуск?

МЦД-3 запустят «через несколько месяцев», говорит сейчас руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Получается, чем ближе обещанные сроки запуска, тем меньше конкретики (хотя должно быть наоборот): в мае мэр Сергей Собянин обещал, что это произойдет осенью, в марте заместитель гендиректора РЖД Олег Тони говорил мэру, что МЦД-3 запустят 15 августа. В общем, получается, сроки всё более туманны.

Какие поезда будут ездить?

Как и планировалось, по сквозному маршруту — от Зеленограда до Раменского — будут ездить поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д, всего 31 поезд. Но в перспективе оставят только «Иволги». Интервалы движения обещают 5-7 минут в часы пик.

Оставят ли «Ласточки» и электрички до Ленинградского вокзала?

 Да. «Ласточки» и дальний пригород (вероятно, тверские экспрессы) будут ходить только до Ленинградского вокзала. Так же, как на другой половине МЦД, Казанском направлении, оставят дальние электрички до Казанского вокзала.

В конце мая неподалеку от Ленинградского вокзала начали строить станцию "Митьково" - через неё поезда МЦД-3 будут объезжать вокзал, с неё можно будет пересесть на метро "Сокольники" красной линии.

Сколько будет стоить проезд от Крюково (Зеленограда)?

Здесь снова нет ясности. «Оплатить поездку на всех станциях от Зеленограда до Раменского вы сможете по „Тройке“, пересадки на метро и МЦК будут бесплатны». Но на ключевой для зеленоградцев вопрос — к какой зоне МЦД будет относиться станция Крюково? — ответа нет. Если к зоне «Центральная», то стоимость проезда будет как для всех остальных москвичей. Если же к зоне «Пригород» — проезд будет дороже и не будет льгот при пересадке на автобус.

Более тысячи читателей «Зеленоград.ру» требуют, чтобы станция Крюково находилась в центральной зоне МЦД — зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. «Зеленоград.ру» просит вас также оставить свою подпись, если вы считаете справедливым и необходимым включить Зеленоград (станцию Крюково) в центральную зону МЦД — zelenograd.ru/mcd-za-50

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Метки:
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