О том, что на первом этапе работы МЦД-3 запустят три типа электричек, стало известно прошлой осенью — об этом заявил московский департамент транспорта. Это поезда «Ласточки», «Иволги» третьей серии (3.0) и ЭП2Д. «Ласточки» ходят на Ленинградском направлении уже семь лет. Оставшиеся четыре состава старых электричек ЭТ2М заменят «Ласточками» в этом году. Поезда серии ЭП2Д курсируют на других московских пригородных направлениях — их появление на МЦД-3 пока еще «в проработке», сообщили «Зеленоград.ру» в РЖД.

А вот про «Иволги» мэрия активно рассказывает. Семь таких поездов прибыли в Москву, завершается их обкатка без пассажиров, сообщил в январе департамент транспорта и напомнил о достоинствах новой серии «Иволг», сделанной специально для МЦД. В частности, это удобные кресла, появились дополнительные подлокотники. Кроме того, сидений стало на 50 больше. Сколько их всего в новом составе, дептранс не уточнил. По данным прошлого года, в «Иволге» 718 сидячих мест. Для сравнения, в «Ласточках-комфортах» 832 кресла, в экспрессах — 772. В старых ЭТ2М — 1268 сидячих мест.

Пассажиров волнует не только количество сидячих мест, но и их расположение. Большинство предпочитает сидеть не лицом к лицу, а друг за другом. Об этом знают и в РЖД. Например, в 2019 году бывший гендиректор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Олег Федотов в интервью «Зеленоград.ру» высказался так: «По мнению большинства пассажиров, размещение посадочных мест в вагоне по схеме „3+3 напротив друг друга“ — это уже архаично и лишает пассажира личного пространства». В «Иволге» третьей серии, названной «самым современным городским поездом российского производства» кресла расположены именно так — напротив друг друга.

Но, наверное, сиденья можно перекомпоновать, переставить друг за другом с учетом комфорта пассажиров? С этим вопросом мы обратились в компанию «Трансмашхолдинг», занимающуюся разработкой «Иволг 3.0», и непосредственно на Тверской вагоностроительный завод (входит в холдинг), где производят этот поезд. Пресс-службы обеих компаний не пожелали разговаривать на эту тему.

Что касается упомянутого поезда серии ЭП2Д, который то ли запустят на МЦД-3, то ли нет (но явно позже «Иволги»), то здесь с сидячими местами и их расположением ситуация такая. Компоновка кресел может быть выполнена в пригородном, городском или экспрессном межрегиональном варианте. В случае с МЦД, скорее всего, будет пригородный. В вагоне такого поезда устанавливаются двусторонние шестиместные диваны с прямой спинкой по три места с каждой стороны (3+3), на которых пассажиры размещаются лицом друг к другу, сообщили в РЖД. Но — «в зависимости от маршрута эксплуатации электропоезда возможно изготовление вагонов с различными вариантами планировок салона». В одном вагоне 116 сидячих мест, а всего их в 11-вагонном поезде — 1180. Общая вместимость (сидячие плюс стоячие места) — 2866 человек.