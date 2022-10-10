Сейчас на Ленинградском пригородном направлении ходят поезда «Ласточка» и немногие оставшиеся старые составы ЭТ2М. Через год-полтора будут ходить «Ласточки», «Иволги» и ЭП2Д — разные электрички разных производителей. Так будет «на первом этапе» работы МЦД, а сколько он продлится, пока не решено. Рассказываем, чем отличаются эти электрички друг от друга.
О новых поездах к запуску МЦД-3 сообщил департамент транспорта. На Ленинградском направлении на первом этапе будут ходить «Ласточки», «Иволги» и ЭП2Д, прокомментировали «Зеленоград.ру» в департаменте.
О том, что поезда серии ЭП2Д могут запустить на Ленинградском направлении, стало известно еще несколько лет назад. Тогда же представили «Иволги» как потенциальную замену «Ласточкам». Такие поезда запустили на действующих МЦД-1 и МЦД-2. Но Ленинградского направления это не касалось — здесь активно заменяли старые электрички ЭТ2М новыми «Ласточками». «Ласточки» производит предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой «Синара» и концерном Siemens. В мае Siemens заявил об уходе с российского рынка. «Ласточки» продолжают выпускать, замещая импортные компоненты российскими. В частности, разрабатывают отечественный электродвигатель.
«Иволга» третьей серии официально называется ЭГЭ2Т, что означает «электропоезд городской экспресс 2-й тип Тверской». Производят составы на Тверском вагоностроительном заводе.
Поезда состоят из 11 вагонов, но составы можно комбинировать — от 4-х до 12-ти вагонов. «Иволга» в целом похожа на «Ласточку» — мягкие сиденья, туалеты, зарядки для гаджетов. Нет тамбуров, проход через поезд сквозной. Но сидячих мест в нынешней концепции «Иволги» меньше, чем в «Ласточках» — 718 или 646 в зависимости от модификации. В «Ласточках-комфортах» 832 кресла, в экспрессах — 772. Для сравнения, в старых «обычных» электричках ЭТ2М — 1268 сидячих мест. Кстати, ЭТ2М на Ленинградском направлении осталось всего восемь. Три из них обещают заменить на «Ласточки» до конца года, оставшиеся пять — в следующем.
Электропоезд ЭП2Д выпускается Демиховским машиностроительным заводом. Такие электрички курсируют, в том числе, на Казанском направлении. Это разработка 2015-2016 годов.
Ходят в основном 11-вагонные составы, они вмещают 2866 человек. Сидячих мест может быть (возможна разная компоновка) около 1160. В целом это тоже современный комфортный поезд с климат-контролем, туалетами, зарядками для гаджетов, поручнями для стоящих пассажиров, креплениями для велосипедов. В частностях поезд немного напоминает старые электрички — главным образом, наличием тамбуров. В некоторых составах у сидений нет подлокотников.
Сроки запуска самого железнодорожного диаметра Зеленоград — Раменское дептранс обозначил как «конец 2023 — начало 2024 года». Ранее речь шла о запуске МЦД весной — такие сроки называли и столичные власти, и подрядчики строительства третьего диаметра. Впрочем, правительство Москвы периодически отчитывается о подготовке к пуску МЦД-3, называя при этом разные сроки. Поэтому о большой задержке проекта говорить пока преждевременно.