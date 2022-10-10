О новых поездах к запуску МЦД-3 сообщил департамент транспорта. На Ленинградском направлении на первом этапе будут ходить «Ласточки», «Иволги» и ЭП2Д, прокомментировали «Зеленоград.ру» в департаменте.

О том, что поезда серии ЭП2Д могут запустить на Ленинградском направлении, стало известно еще несколько лет назад. Тогда же представили «Иволги» как потенциальную замену «Ласточкам». Такие поезда запустили на действующих МЦД-1 и МЦД-2. Но Ленинградского направления это не касалось — здесь активно заменяли старые электрички ЭТ2М новыми «Ласточками». «Ласточки» производит предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой «Синара» и концерном Siemens. В мае Siemens заявил об уходе с российского рынка. «Ласточки» продолжают выпускать, замещая импортные компоненты российскими. В частности, разрабатывают отечественный электродвигатель.

«Иволга» третьей серии официально называется ЭГЭ2Т, что означает «электропоезд городской экспресс 2-й тип Тверской». Производят составы на Тверском вагоностроительном заводе.