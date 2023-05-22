Станцию МЦД-3 Митьково начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё можно будет пересесть на метро «Сокольники» красной ветки, а также на будущую станцию БКЛ и наземные маршруты.

Через Митьковскую соединительную ветку и станцию Митьково поезда будут переезжать с Октябрьской на Казанскую железную дорогу, из которых состоит линия МЦД-3 Крюково—Раменское.