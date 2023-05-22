Станцию МЦД-3 Митьково начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё можно будет пересесть на метро «Сокольники» красной ветки, а также на будущую станцию БКЛ и наземные маршруты.
Через Митьковскую соединительную ветку и станцию Митьково поезда будут переезжать с Октябрьской на Казанскую железную дорогу, из которых состоит линия МЦД-3 Крюково—Раменское.
Сейчас новую станцию только начали строить — на её месте ржавый ангар и вбитые сваи на месте будущей островной платформы. В РЖД также утверждают, что также ведут работы по бетонированию основания вестибюля.
Успеют ли открыть стацию «Митьково» к сентябрю, когда обещают запустить МЦД-3, неизвестно — но для этого нужно работать очень быстро.
Что касается поездов до вокзала, то в мэрии раньше говорили, что на МЦД-3 будет действовать комбинированная схема движения, при которой появятся и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов — «пассажиры смогут выбрать самый удобный». Обещали, что поезда будут следовать поочередно: по всему маршруту Зеленоград—Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского вокзала.