Новую станцию МЦД-3 начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё тоже можно будет пересесть на метро 22.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Станцию МЦД-3 Митьково начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё можно будет пересесть на метро «Сокольники» красной ветки, а также на будущую станцию БКЛ и наземные маршруты.

Через Митьковскую соединительную ветку и станцию Митьково поезда будут переезжать с Октябрьской на Казанскую железную дорогу, из которых состоит линия МЦД-3 Крюково—Раменское.

Сейчас новую станцию только начали строить — на её месте ржавый ангар и вбитые сваи на месте будущей островной платформы. В РЖД также утверждают, что также ведут работы по бетонированию основания вестибюля.

Успеют ли открыть стацию «Митьково» к сентябрю, когда обещают запустить МЦД-3, неизвестно — но для этого нужно работать очень быстро.

Что касается поездов до вокзала, то в мэрии раньше говорили, что на МЦД-3 будет действовать комбинированная схема движения, при которой появятся и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов — «пассажиры смогут выбрать самый удобный». Обещали, что поезда будут следовать поочередно: по всему маршруту Зеленоград—Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского вокзала.

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Метки:
электричка, мцд
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