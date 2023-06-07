На достройку здания несостоявшегося «аквапарка» выделили деньги. Через полтора года на его месте должен быть социальный центр 07.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Более полумиллиарда рублей выделили из городского бюджета для завершения строительства социального центра в 4-м микрорайоне — это давно заброшенное здание на берегу пруда возле Березовой аллеи. Состояние здания и коммуникаций полностью обследуют, сделают новый проект и достроят, чтобы приспособить под новое назначение.

Будет ли здание перестроено, поменяет ли нынешний облик, пока непонятно. Судя по технической документации, обследовать и перепроектировать предстоит всё, начиная от несущих стен и инженерных систем и заканчивая забором вокруг территории. Сейчас это двухэтажное здание с техническим подвалом, сложной геометрической формы, общей площадью 4610 квадратных метров, стоит на участке площадью 2,2 гектара и считается построенным «в начале 2000-х годов» (так в документах), хотя фактически его начали строить в 2007-м.

Социальный центр в здании недостроенного «аквапарка» возле городского пруда обещали сделать до конца 2021 года. Но процесс затянулся, плюс ждали включения этого здания в адресную инвестиционную программу — она определяет бюджет городских строек и сами строительные объекты. В позапрошлом году «Мосжилниипроект» заключил договор ценой 21 миллион рублей на выполнение проекта реконструкции здания «аквапарка». Правда, заплатил подрядчику только треть этой суммы. Учреждение стало заказчиком и нынешних работ, начальная стоимость которых оценивается в 530,8 миллионов рублей. Плановые сроки выполнения работ — до конца 2024 года.

Большую поляну у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. Строительство началось в 2007-м и то велось, то останавливалось, в итоге инвестор построил одно здание развлекательного центра и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.

Читайте также
Аквапарк — история долгостроя
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, аквапарк
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На достройку здания несостоявшегося «аквапарка» выделили деньги. Через полтора года на его месте должен быть социальный центр Новости
РЖД просит зеленоградскую администрацию забрать себе здание старого вокзала в Крюково. И делать там, что угодно Новости
Открыт набор в «Малую Компьютерную Академию» на 2023/24 учебный год — в июне действуют скидки Реклама
Техника сгорела в нескольких квартирах дома в 1-м микрорайоне из-за скачка напряжения. «Жилищник» валит всё на неизвестных вандалов Новости
«Игрушечная» поможет ярко отметить детский праздник — игровая комната, кафе, фотозона Реклама
Остановку на нескольких станциях отменят для электричек 9 июня Новости
Магазин продуктов из регионов «Дай домой» открылся в 3-м микрорайоне. И тут же поссорился с местными жителями Новости
Станцию Крюково решили оставить в зоне «Пригород» МЦД — с более дорогими поездками. Обещания Собянина о стоимости поездок для зеленоградцев оказались ложью Новости
Надземный пешеходный переход через Центральный проспект закроют 7 июня на несколько часов Новости
Гончарная мастерская «Гранат»: летние занятия для детей и взрослых в Зеленограде Реклама
На Центральном проспекте делают новый разворот и левый поворот в 4-й микрорайон Новости
Островок безопасности установили на переходе через Озерную аллею Новости
LPG-массаж в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» — не упустите скидки на бьюти-процедуры Реклама
Мнения о новом маршруте для автобуса e41 разделились почти поровну Новости
«Завершаем реконструкцию станции Крюково», отчитались в РЖД и уточнили, что готовность — 75%. До обещанного срока осталось чуть больше двух месяцев Новости
Трехкратное подорожание продлёнки в школе 609 директор опроверг. Но это неточно, а цена всё равно значительно вырастет Новости
Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Ильина — первого историка Зеленограда Новости
Любителей ночных пикников возле Чёрного озера не смогли оштрафовать из-за ошибки в реестре зеленых насаждений Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Просветительский фестиваль «Воздух» — четыре летних недели, на газоне возле МИЭТа Афиша
Введен в эксплуатацию корпус 935 на Солнечной аллее, построенный по программе реновации Новости
Спортивный клуб Сергея Майфата проводит набор в детский лагерь в Сочи — дата выезда 18 июля Реклама
Изменения расписания электричек до конца июня. Отмены поездов и остановок, увеличенные интервалы, перерывы почти до четырех часов Новости
Институт Микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ: перспективы и возможности Партнёрский материал
400-й автобус поменяет маршрут с 24 июня — не поедет по улице Юности по пути из Москвы. Такие же изменения могут внести в маршрут е41 Новости
Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда Новости
Команда единоборств «Тигры» приглашает на занятия каратэ и самообороной — есть секции для детей от 4 лет и взрослых Реклама
Полиция снова получила полномочия наказывать нарушителей тишины Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру