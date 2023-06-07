Будет ли здание перестроено, поменяет ли нынешний облик, пока непонятно. Судя по технической документации, обследовать и перепроектировать предстоит всё, начиная от несущих стен и инженерных систем и заканчивая забором вокруг территории. Сейчас это двухэтажное здание с техническим подвалом, сложной геометрической формы, общей площадью 4610 квадратных метров, стоит на участке площадью 2,2 гектара и считается построенным «в начале 2000-х годов» (так в документах), хотя фактически его начали строить в 2007-м.

Социальный центр в здании недостроенного «аквапарка» возле городского пруда обещали сделать до конца 2021 года. Но процесс затянулся, плюс ждали включения этого здания в адресную инвестиционную программу — она определяет бюджет городских строек и сами строительные объекты. В позапрошлом году «Мосжилниипроект» заключил договор ценой 21 миллион рублей на выполнение проекта реконструкции здания «аквапарка». Правда, заплатил подрядчику только треть этой суммы. Учреждение стало заказчиком и нынешних работ, начальная стоимость которых оценивается в 530,8 миллионов рублей. Плановые сроки выполнения работ — до конца 2024 года.

Большую поляну у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. Строительство началось в 2007-м и то велось, то останавливалось, в итоге инвестор построил одно здание развлекательного центра и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.