По условиям торгов, договор на строительство город заключает с победителем, предложившим наибольшую цену. Им стало ООО «Специализированный застройщик «Партнеринвест» из Красноярска. Эта компания и связанные с ней через учредителя и директора (по данным системы «Контур.Фокус») занимаются строительством в Красноярском крае.

Срок действия договора — 13 лет, но инвестору выгодно построить дома как можно быстрей, чтобы не платить высокую аренду, которая, к тому же, с четвертого года начнет повышаться. Если инвестор выполнит условия договора — будет исправно платить городу аренду и построит жильё, — то все площади построенного объекта передадут ему (инвестору) в собственность.

В конкурсе участвовали семь компаний, две из них зарегистрированы в Зеленограде в корпусах 353 и 354А и связаны через учредителей и директоров с застройщиком жилого комплекса «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне.

Это был второй аукцион на застройку 2-го микрорайона. Первый состоялся в прошлом году: победитель аукциона поднял стартовую цену в десять раз, но потом почему-то не стал подписывать с городом договор аренды. Тогда до 500,9 миллионов рублей начальную цену подняло ООО «Кворум», связанная через учредителей с несколькими компаниями, которыми руководит (или является их участником) Анатолий Корнийчук. В числе прочих это и «Ода премиум», строившая ЖК «Зеленоград-сити». «Ода», к слову, тоже участвовала в торгах посредством одной из учрежденных ею фирм, зарегистрированной в Казани.