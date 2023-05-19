Право на строительство жилых домов во 2-м микрорайоне выиграла красноярская компания, подняв стартовую цену в 12 раз 19.05.2023 ZELENOGRAD.RU

На улице Летчика Полагушина, на поляне между поликлиникой и «народным» гаражом, собираются построить высотные жилые дома и детский сад. Застройщика город выбрал через аукцион. Победитель поднял начальную цену — годовую арендную плату за участок под застройку — с 42,4 до 505 миллионов рублей.

По условиям торгов, договор на строительство город заключает с победителем, предложившим наибольшую цену. Им стало ООО «Специализированный застройщик «Партнеринвест» из Красноярска. Эта компания и связанные с ней через учредителя и директора (по данным системы «Контур.Фокус») занимаются строительством в Красноярском крае.

Срок действия договора — 13 лет, но инвестору выгодно построить дома как можно быстрей, чтобы не платить высокую аренду, которая, к тому же, с четвертого года начнет повышаться. Если инвестор выполнит условия договора — будет исправно платить городу аренду и построит жильё, — то все площади построенного объекта передадут ему (инвестору) в собственность.

В конкурсе участвовали семь компаний, две из них зарегистрированы в Зеленограде в корпусах 353 и 354А и связаны через учредителей и директоров с застройщиком жилого комплекса «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне.

Это был второй аукцион на застройку 2-го микрорайона. Первый состоялся в прошлом году: победитель аукциона поднял стартовую цену в десять раз, но потом почему-то не стал подписывать с городом договор аренды. Тогда до 500,9 миллионов рублей начальную цену подняло ООО «Кворум», связанная через учредителей с несколькими компаниями, которыми руководит (или является их участником) Анатолий Корнийчук. В числе прочих это и «Ода премиум», строившая ЖК «Зеленоград-сити». «Ода», к слову, тоже участвовала в торгах посредством одной из учрежденных ею фирм, зарегистрированной в Казани.

Площадь участка под застройку на улице Полагушина — 1,7 гектара. Место хорошее — зелёная территория в обжитом месте со всей инфраструктурой. Участок под застройку граничит с взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), можно построить здание до 55 метров в высоту, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар.

Ранее в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство «не затрагивает границ лесопарковой зоны». Но вырубать деревья всё равно будут, поскольку они растут непосредственно на участке — сейчас это зелёная территория.

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Не все местные жители поддерживают будущее строительство. Около 40% участников общественных обсуждений высказались против него. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 2
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