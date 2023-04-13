Землю во 2-м микрорайоне снова выставили на торги для многоэтажной застройки. Это вторая попытка: прошлый застройщик передумал 13.04.2023 ZELENOGRAD.RU

На улице Летчика Полагушина, на поляне между поликлиникой и паркингом, собираются построить высотные жилые дома и детский сад. В прошлом году город, казалось бы, нашёл инвестора этой стройки. Победитель аукциона поднял стартовую цену в десять раз, но потом почему-то не стал подписывать с городом договор аренды. Теперь участок снова выставили на торги — они пройдут в мае.

Площадь участка 1,7 гектар, общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), 55 метров предельной высоты, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар. Стартовая цена (торги идут на её повышение) повысилась по сравнению с прошлогодним тендером — с 41,9 до 42,4 миллиона рублей (это годовая арендная плата за участок). Аналогичные торги прошли в ноябре прошлого года и с аншлагом. Цена поднялась до 500,9 млн — её предложила компания «Кворум», связанная через учредителей с несколькими компаниями, которыми руководит (или является их участником) Анатолий Корнийчук. В числе прочих это и «Ода премиум», строившая жилой комплекс «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. «Ода», к слову, тоже участвовала в торгах посредством одной из учрежденных ею фирм, зарегистрированной в Казани.

Но уже в декабре, как зафиксировано в протоколе заседания комиссии по проведению земельно-имущественных торгов, «Кворум» уклонился от подписания договора аренды участка. Внесенный компанией задаток для участия в торгах — почти 21 миллион рублей — возврату не подлежит. В таких случаях предлагают заключить договор участнику, сделавшему предпоследнее по сумме предложение на аукционе. Таковым был Мушкарин Александр Ильич (физическое лицо, предложил 499 млн). Судя по вновь объявленным торгам, он тоже отказался.

Ранее в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство «не затрагивает границ лесопарковой зоны». Но вырубать деревья всё равно будут, поскольку они растут непосредственно на участке под застройку.

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Не все местные жители поддерживают новое строительство. Около 40% участников общественных обсуждений высказались против этого строительства. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 2
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