Сейчас всё готово, чтобы выставить на торги участок под жилую застройку вдоль улицы Полагушина во втором микрорайоне. Похоже, для застройщика это лакомый кусочек — практически центр города, рядом поликлиники, лес, детский сад, паркинг. Поэтому квартиры здесь будут, скорее всего, относительно дорогими. Рассказываем, на каком этапе сейчас находится этот проект, откуда он взялся, и почему местным жителям не удалось его остановить.
В конце прошлого года Москомархитектура по поручению департамента имущества разработала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) участка во втором микрорайоне под застройку. ГПЗУ — необходимый документ для начала для архитектурно-строительного проектирования и строительства в пределах конкретного земельного участка. Дальше участок будет выставлен на торги — землю сдадут в аренду частному застройщику.
В ГПЗУ параметры застройки не изменились — та же площадь самого участка 1,7 Га, те же 33,1 тысячи квадратных метров общей площади построек (900 из них приходится на детский сад), те же 55 метров предельной высоты. Добавилась только максимальная площадь застройки: 19,3 тысячи квадратных метров на гектар. Это буквально надо понимать как разрешение построить 19,3 тыс. кв.м на одном гектаре. То есть плотность застройки относительно небольшая.
Возьмем для сравнения новый дом с пристроенным детским садом в ЖК «Зеленоград-сити» (корпус 354). Участок там в два раза меньше, но и площадь застройки меньше, поэтому плотность застройки там лишь немного больше, чем на участке во 2-м.
А вот новый корпус 934, построенный по программе реновации, стоит на участке 0,68 Га, общая площадь здания 19,3 тысячи кв.м, то есть плотность почти в полтора раза выше, чем на участке во 2-м микрорайоне.
С учетом относительно невысокой плотности застройки, подземного гаража и близости исторического центра, можно с большой вероятностью предположить, что жильё здесь построят относительно дорогое.
Во 2-м микрорайоне стояли «хрущевки» — одни из первых четырехэтажных домов, построенных в Зеленограде. Их снесли в середине 2000-х годов. Осталась большая зеленая поляна со старыми деревьями. Здесь построили только «народный гараж» — четырехэтажный крытый паркинг. В 2014 году объявили публичные слушания проекта межевания второго микрорайона. Из проекта и стало известно о планируемом строительстве пяти многоэтажных домов на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом. Если описывать участок точнее, то территория больше: он граничит с поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Площадь участка — 1,7 гектар. На такой вполне поместятся пять домов. В 2014-м само строительство официально не обсуждалось, поскольку проект межевания этой темой не занимается. В течение следующих семи лет публичного развития история не получила.
Но зато она развивалась в тиши кабинетов мэрии. В феврале 2021 года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство уже четырех корпусов на том же участке. Плюс детский сад. Общую площадь застройки определили в 33,2 тысячи квадратных метров. Следом планировалось выставить участок на торги, чтобы территорию застраивал частный инвестор — как это было сделано на месте снесенных пятиэтажек в третьем микрорайоне. Перед этим надо было обсудить с жителями изменение вида разрешенного использования участка — с фактического на жилую застройку. Что и было сделано электронным способом. В эскизе проекта (возможный вариант застройки) были нарисованы два жилых здания, одно из нескольких секций с пристроенным детским садом. А также подземный паркинг. Площадь участка — та же, суммарная площадь застройки уменьшилась на одну тысячу квадратных метров (33,1 тысячи). Предельная высота перспективных зданий — 55 метров, то есть можно построить 15-этажный дом.
Одновременно в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство не затрагивает границ лесопарковой зоны.
За две недели в обсуждении проекта планировки будущего жилого квартала на портале «Активный гражданин» приняли участие 536 человек, из них 210 (39%) выступили против и обосновали, почему. Основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. А расширять эти дороги не планируется. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну.
Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету». Инициативная группа жителей отправила обращения в прокуратуру с просьбой проверить проект на соблюдение экологических норм, расчетов транспортной нагрузки, а также в части самих слушаний — процедуры учета голосов. А также запросы в мэрию, управу и жалобу на действия районных депутатов в партию «Единая Россия», поскольку те голосовали за проект, «а значит, действуют вопреки воле жителей, хотя должны представлять их интересы», пояснила тогда «Зеленоград.ру» жительница 2-го микрорайона, участница инициативной группы. Петицию против застройки подписали 387 человек.
Все эти усилия результата не дали. Ведомства присылали отписки и «футболили» друг к другу. «Управа ответила, что с протоколом обсуждений не поможет, отослала к правительству Москвы. Москомархитектура в ответе просто скопипастила нормы закона, но не ответила ни на один вопрос из обращения. Прокуратура отказалась проверить данные по экологии проекта и послала в суд обжаловать всю документацию» , — рассказала «Зеленоград.ру» участница инициативной группы жителей. Она также обращалась в муниципалитет и получила очередную отписку. Да и действовать в одиночку было сложно — нашлось всего двое, готовых куда-то обращаться и что-то отстаивать. Услуги экспертных организаций, которые могли бы пересмотреть проект, стоят дорого — это тоже сложно потянуть одному-двум людям.