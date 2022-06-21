Что происходит сейчас: готовность к торгам, какие дома могут построить во 2-м микрорайоне

В конце прошлого года Москомархитектура по поручению департамента имущества разработала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) участка во втором микрорайоне под застройку. ГПЗУ — необходимый документ для начала для архитектурно-строительного проектирования и строительства в пределах конкретного земельного участка. Дальше участок будет выставлен на торги — землю сдадут в аренду частному застройщику.

В ГПЗУ параметры застройки не изменились — та же площадь самого участка 1,7 Га, те же 33,1 тысячи квадратных метров общей площади построек (900 из них приходится на детский сад), те же 55 метров предельной высоты. Добавилась только максимальная площадь застройки: 19,3 тысячи квадратных метров на гектар. Это буквально надо понимать как разрешение построить 19,3 тыс. кв.м на одном гектаре. То есть плотность застройки относительно небольшая.

Возьмем для сравнения новый дом с пристроенным детским садом в ЖК «Зеленоград-сити» (корпус 354). Участок там в два раза меньше, но и площадь застройки меньше, поэтому плотность застройки там лишь немного больше, чем на участке во 2-м.

А вот новый корпус 934, построенный по программе реновации, стоит на участке 0,68 Га, общая площадь здания 19,3 тысячи кв.м, то есть плотность почти в полтора раза выше, чем на участке во 2-м микрорайоне.

С учетом относительно невысокой плотности застройки, подземного гаража и близости исторического центра, можно с большой вероятностью предположить, что жильё здесь построят относительно дорогое.