Место хорошее — зелёная территория в обжитом месте со всей инфраструктурой. Участок под застройку граничит с взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом.

Торги на аренду участка прошли с аншлагом: заявки подали 12 организаций, двух не допустили к аукциону, и десять участников поднимали начальную цену (41,9 миллионов рублей). Максимально подняла компания «Кворум», предложившая 500,9 миллионов. Это годовая арендная плата за участок. Срок действия договора — 13 лет и 2 месяца. Если инвестор выполнит условия договора — будет исправно платить городу аренду и построит жильё, — то все площади построенного объекта передадут ему (инвестору) в собственность.

ООО «Кворум», по данным системы «Контур.Фокус» связано через учредителей с несколькими компаниями, которыми руководит или является их участником Анатолий Корнийчук. В числе прочих это и «Ода премиум», строившая жилой комплекс «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. «Ода», к слову, тоже участвовала в торгах посредством одной из учрежденных ею фирм, зарегистрированной в Казани.

Площадь участка 1,7 гектар, общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), 55 метров предельной высоты, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар.