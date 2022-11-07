На улице Летчика Полагушина, на поляне между поликлиникой и парикнгом собираются построить высотные жилые дома и детский сад. Чтобы определить застройщика, участок выставили на аукцион. Желающих было много и победителю пришлось поднять стартовую цену более чем в десять раз. Когда начнется стройка, пока неизвестно, но затягивать у застройщика нет резона.
Место хорошее — зелёная территория в обжитом месте со всей инфраструктурой. Участок под застройку граничит с взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом.
Торги на аренду участка прошли с аншлагом: заявки подали 12 организаций, двух не допустили к аукциону, и десять участников поднимали начальную цену (41,9 миллионов рублей). Максимально подняла компания «Кворум», предложившая 500,9 миллионов. Это годовая арендная плата за участок. Срок действия договора — 13 лет и 2 месяца. Если инвестор выполнит условия договора — будет исправно платить городу аренду и построит жильё, — то все площади построенного объекта передадут ему (инвестору) в собственность.
ООО «Кворум», по данным системы «Контур.Фокус» связано через учредителей с несколькими компаниями, которыми руководит или является их участником Анатолий Корнийчук. В числе прочих это и «Ода премиум», строившая жилой комплекс «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. «Ода», к слову, тоже участвовала в торгах посредством одной из учрежденных ею фирм, зарегистрированной в Казани.
Площадь участка 1,7 гектар, общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), 55 метров предельной высоты, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар.
Не все местные жители поддерживают новое строительство. Около 40% участников общественных обсуждений высказались против этого строительства. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».
Ранее в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство не затрагивает границ лесопарковой зоны. Но вырубать деревья всё равно будут, поскольку они растут на участке под застройку.