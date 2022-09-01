Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проведение аукциона за право построить жилой дом с детским садом на улице Летчика Полагушина, на поляне между поликлиникой и «народным» гаражом. Здесь могут построить два дома высотой до 15 этажей.
Возможный вариант застройки обсуждали с жителями электронным способом в прошлом году. На предпроектной картинке были два жилых дома, один из них с пристройкой для детского сада. Но инвестор, который придет по конкурсу, может изменить конфигурацию зданий. Но в пределах заданных параметров: площадь участка 1,7 гектар, 33,1 тысячи квадратных метров общей площади построек (900 из них приходится на детский сад), 55 метров предельной высоты, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар.
«На участке может быть возведен жилой дом с объектом образования», сообщает председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Это не значит, что там могут построить что-то другое — просто формулировка на случай, если конкурс не состоится. Но это вряд ли: место для строительства жилья выгодное — практически центр города, рядом поликлиники, лес, детский сад, паркинг.
Новостройки появятся на месте, где стояли «хрущевки» — одни из первых четырехэтажных домов, построенных в Зеленограде. Их снесли в середине 2000-х годов. Осталась большая зеленая поляна со старыми деревьями. Это территория граничит с взрослой поликлиникой (сейчас она закрыта на капремонт), корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Шесть лет назад власти хотели построить на этом месте пять жилых домов, в 2021 году речь шла уже о четырех. В итоге построить могут и одно большое здание, и два (или больше) поменьше — площадь застройки практически не изменилась (незначительно уменьшилась в процессе).
Около 40% участников общественных обсуждений высказались против этого строительства. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».
Ранее в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство не затрагивает границ лесопарковой зоны.