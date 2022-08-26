Старт продаж квартир в корпусе 901Б запланирован на сентябрь. Вот какие будут цены 26.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Продажи квартир в новостройке 9-го микрорайона — корпусе 901Б, «доме для обманутых дольщиков» — анонсировала компания «Мой Адрес». Пока доступна только общая информация о корпусе и окружающей его инфраструктуре. Вскоре будут опубликованы планировки квартир и цены — пока о них подробно рассказывают на телефонных консультациях. Старт продаж в форме электронных аукционов ожидается в конце сентября.

Стоимость квартир зависит от площади и этажа: 1-комнатные квартиры будут стоить от 7,2 млн рублей, 2-комнатные — от 9,7 до 10,8 млн, 3-комнатные квартиры — от 12,9 до 15 млн, 4-комнатные квартиры — от 15,8 до 16,6 млн. Всего в продажу поступит 140 квартир. Квартиры будут продаваться без отделки.

Продавец так описывает новостройку: «Жилой комплекс комфорт-класса расположен рядом с историческим центром города и граничит с зеленоградским лесопарком. В пешей доступности от корпуса расположены школы и детские сады».

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С момента старта продаж до окончания приёма заявок у потенциальных покупателей будет 30 дней, чтобы посмотреть и выбрать квартиры — для этого заработает офис продаж с предварительной записью на просмотры. Подробную информацию о стоимости квартир, ипотечных программах и способах покупки уже сейчас можно узнать в контакт-центре «Мой адрес»: 8-495-151-0253.

В компании предполагают, что начальные цены в ходе электронных торгов вырастут незначительно. Не ожидается и большой конкуренции, особенно по дорогостоящим квартирам — рынок перегружен предложениями. Риэлторы с оптовой закупкой не смогут участвовать в торгах.

В списке банков-партнёров по ипотечному кредитованию — больше десятка банков, в том числе Сбербанк, Банк МКБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа Банк, ВТБ и др.

«Мой адрес» — проект продажи жилья, «доступного для молодых семей», от Казённого предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», которое занималось строительством корпуса 901Б в Зеленограде. КП «УГС» подведомственно Департаменту строительства города Москвы. «Доходы от продажи формируют внебюджетный источник для финансирования строительства жилья льготным категориям граждан» , — сообщается на сайте проекта.

15-этажный корпус 901Б был введён в эксплуатацию в декабре 2021 года. Всего в корпусе 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Его называют «домом для обманутых дольщиков», так как часть квартир достанется 55 дольщикам, вложившимся в строительство этого корпуса еще 15 лет назад, при первом застройщике — ООО «Виром-Инвест», который не исполнил обязательства перед покупателями. Позже мэрия Москвы приняла решение о финансировании строительства за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительные работы возобновились в 2020 году: проект здания был изменён в сторону увеличения, старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами — демонтировали.

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, недвижимость, корпус 901б
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