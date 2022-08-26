С момента старта продаж до окончания приёма заявок у потенциальных покупателей будет 30 дней, чтобы посмотреть и выбрать квартиры — для этого заработает офис продаж с предварительной записью на просмотры. Подробную информацию о стоимости квартир, ипотечных программах и способах покупки уже сейчас можно узнать в контакт-центре «Мой адрес»: 8-495-151-0253.

В компании предполагают, что начальные цены в ходе электронных торгов вырастут незначительно. Не ожидается и большой конкуренции, особенно по дорогостоящим квартирам — рынок перегружен предложениями. Риэлторы с оптовой закупкой не смогут участвовать в торгах.

В списке банков-партнёров по ипотечному кредитованию — больше десятка банков, в том числе Сбербанк, Банк МКБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа Банк, ВТБ и др.

«Мой адрес» — проект продажи жилья, «доступного для молодых семей», от Казённого предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», которое занималось строительством корпуса 901Б в Зеленограде. КП «УГС» подведомственно Департаменту строительства города Москвы. «Доходы от продажи формируют внебюджетный источник для финансирования строительства жилья льготным категориям граждан» , — сообщается на сайте проекта.

15-этажный корпус 901Б был введён в эксплуатацию в декабре 2021 года. Всего в корпусе 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Его называют «домом для обманутых дольщиков», так как часть квартир достанется 55 дольщикам, вложившимся в строительство этого корпуса еще 15 лет назад, при первом застройщике — ООО «Виром-Инвест», который не исполнил обязательства перед покупателями. Позже мэрия Москвы приняла решение о финансировании строительства за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительные работы возобновились в 2020 году: проект здания был изменён в сторону увеличения, старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами — демонтировали.