О получении городским застройщиком КП «Управление гражданского строительства» (КП «УГС») разрешения на ввод в эксплуатацию компенсационного дома в 9-м микрорайоне Зеленограда (корп. 901Б) объявил Москомстройинвест.

Строительство дома было завершено в октябре. В настоящее время генеральный подрядчик ведёт комплексную работу по передаче квартир в эксплуатацию, как сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе столичного департамента строительства.

Следующим шагом станет подготовка документации для распределения квартир среди 55 обманутых дольщиков, вложившихся в строительство 15 лет назад, еще при первом застройщике — ООО «Виром-Инвест».

Всего в 15-этажном доме 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Сдаются они без чистовой отделки, в отличие от новостроек по программе реновации.

«Остальные квартиры, как мы думаем, пойдут на продажу», — заявляла осенью в эфире радио «Зеленоград Сегодня» начальник управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Антонина Широкова.

После регистрации квартир в собственность города Москвы ожидается выпуск распоряжения департамента городского имущества о старте продаж и стоимости квадратного метра. «Начало продаж зависит от решения департамента городского имущества, он же определяет назначение построенных площадей — будут ли они все выставлены в открытую продажу, или часть квартир город использует по другим направлениям (например, отдаст очередникам), — комментировали вопрос о продаже квартир в КП „УГС“. — В случае передачи квартир под коммерческую реализацию КП „УГС“ продажа будет осуществляться в форме аукционов, при этом цена квартир будет установлена не ниже установленной отчетом независимого оценщика, подтвержденным положительным заключением саморегулируемой организации оценщиков».

Вся информация об объектах КП «УГС», выставленных на реализацию, включая вид отделки в квартирах, будет размещена на сайте Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов www.torgi.gov.ru, сайте департамента Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru и едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.ru, а также на официальном сайте КП «УГС» www.kpugs.ru.

После заселения дома на первом этаже в нежилых помещениях могут открыться предприятия сферы обслуживания. Огораживать территорию корпуса 901 не планируется, заверили в префектуре. Доступ на детские и спортплощадки будет свободным для всех горожан.

Самой большой проблемой новостройки и домов-соседей может стать дефицит парковочных мест: гостевая парковка рядом с домом рассчитана всего на 23 машиноместа. Подземной парковки не будет — в КП «УГС» это объяснили сжатыми сроками строительства и жесткими требованиями по планировке, а также принятыми городом решениями по финансированию объекта.

Инвестконтракт на возведение дома был заключен с фирмой «Виром-Инвест» в 2006 году, однако застройщик не реализовал проект и не исполнил обязательства перед покупателями. В связи с этим власти города приняли решение о финансировании строительства за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Разрешение на строительство КП «УГС» получило в сентябре 2020 года (правда, фактически стройка началась еще весной 2020 года, перед этим зимой на площадке демонтировали старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами). Проект жилого дома для нового застройщика был изменён, здание увеличилось. Из-за этого, в том числе, пришлось переносить две голубятни — поначалу их хотели просто снести, но за голубеводов вступились некоторые из местных жителей.