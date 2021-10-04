Закончились строительно-монтажные работы в корпусе 901А — извещение об этом подал городской застройщик «Управление гражданского строительства». Дом называют компенсационным: квартиры в нём получат 55 обманутых дольщиков, вложившихся в строительство 15 лет назад. Когда дом сдадут в эксплуатацию, поступят ли продажу остальные квартиры (всего их 229), какими будут цены и почему у дома нет подземной парковки, «Зеленоград.ру» получил ответы у застройщика.
«На сегодняшний день корпус 901А построен, ведутся незначительные внешние и внутренние отделочные работы, готовится завершающая документация, — подтвердила советник генерального директора по внешним коммуникациям КП „УГС“ Анна Дзюня. — Ввод в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал текущего года — раньше срока, заявленного в договоре с подрядчиком».
В ближайшее время на проверку выйдет комиссия надзорного органа, по итогам её работы может быть выдано заключение о соответствии, сообщил Москомстройинвест.
Старт продаж и стоимость квадратного метра регулируются распоряжением департамента городского имущества города Москвы — оно будет выпущено только после ввода в эксплуатацию жилого объекта, сообщили в КП «УГС». Ранее предполагалось, что это произойдёт в феврале 2022 года, но теперь, в связи с опережающим завершением работ, сроки могут немного скорректироваться. В любом случае, начало продаж зависит от решения департамента городского имущества, он же определяет назначение построенных площадей — будут ли они все выставлены в открытую продажу, или часть квартир город использует по другим направлениям (например, отдаст очередникам).
«После ввода в эксплуатацию КП „УГС“ обеспечивается регистрация квартир в собственность города Москвы, — пояснила Анна Дзюня. — В случае передачи квартир под коммерческую реализацию КП „УГС“ продажа будет осуществляться в форме аукционов, при этом цена квартир будет установлена не ниже установленной отчетом независимого оценщика, подтвержденным положительным заключением саморегулируемой организации оценщиков».
Вся информация об объектах КП «УГС», выставленных на реализацию, включая вид отделки в квартирах, будет размещена на сайте Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов www.torgi.gov.ru, сайте департамента Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru и едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.ru, а также на официальном сайте КП «УГС» www.kpugs.ru.
Инвестконтракт на возведение дома был заключен с фирмой «Виром-Инвест» в 2006 году. «Застройщик не реализовал проект и не исполнил обязательства перед покупателями. В связи с этим власти города приняли решение о строительстве объекта», - напомнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Финансирование нынешнего строительства осуществляется за счет бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы.
Разрешение на строительство КП «УГС» получило в сентябре 2020 года (правда, фактически стройка началась еще весной 2020 года, перед этим зимой на площадке демонтировали старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами). Проект жилого дома для нового застройщика был изменён, здание увеличилось. Из-за этого, в том числе, пришлось переносить две голубятни — поначалу их хотели просто снести, но за голубеводов вступились некоторые из местных жителей.
Новый корпус 901А — 15-этажный дом площадью около 23 тысяч кв. метров. В нём 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Уже благоустроен двор с детской площадкой, проезд вокруг дома и пешеходные дорожки, выходящие в лес или к соседним домам. Расставлены скамейки и урны, разбиты газоны, высажены деревья и кусты.
Огораживать территорию корпуса 901 не планируется, заверили в префектуре. Доступ на детские и спортплощадки будет свободным для всех горожан. На первом этаже в нежилых помещениях могут открыться предприятия сферы обслуживания.
Рядом с домом запланирована гостевая парковка на 23 машиноместа. Подземной парковки не будет — в КП «УГС» это объяснили сжатыми сроками строительства и жесткими требованиями по планировке, а также принятыми городом решениями по финансированию объекта.
«Неоднократно выносился на обсуждение острый вопрос современного мегаполиса об обеспечении жителей парковочными местами, — рассказала Анна Дзюня. — В ходе его решения множество раз производилась корректировка транспортной схемы: в итоге внутренний проезд с западной стороны здания расширен до шести метров».
Как отмечают в КП «УГС», для застройщика, взявшегося пару лет назад за долгострой, более важной задачей было в возможно короткие сроки ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и предоставить квартиры обманутым дольщикам. При этом параметры площадей квартир дольщиков должны были быть выдержаны с точностью до квадратного метра — этим была продиктована архитектура и планировочные решения. К тому же, как следует из объяснений проектировщиков, участок для дома был очень сложным и стесненным: с перепадом рельефа более чем в 1,5 метра, в центре сложившейся жилой застройки, между санитарно-защитными зонами, рядом с большим зеленым парком.
Вообще на момент проектирования корпуса 901А (в 2019 году) строительство домов с подземными парковками за счет города было не так уж распространено в Москве. Сегодня зеленоградцы чаще видят новостройки с гаражами под домом, это стало привычным стандартом и благодаря городской программе реновации. Тем не менее, отсутствие подземных парковок — не редкость. Уже несколько лет политика мэрии такова: если гараж по домом получается сделать по экономическим соображениям — его делают, если нет — обходятся наземными автостоянками.
Думать о стоянке машины должны сами жители — к этому принципу сводится в последнее время градостроительная политика Москвы по парковкам. Например, 17-й и 19-й микрорайоны планировали по концепции «дворы без машин», когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых платных паркингах, если они есть.
Интереснее, как этот домик строили некоторое время до официального определения подрядчика.