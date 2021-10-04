2
Строительство корпуса для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне объявили завершенным. Будут ли продавать квартиры в этом доме и что у него с парковками — рассказал застройщик 04.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Закончились строительно-монтажные работы в корпусе 901А — извещение об этом подал городской застройщик «Управление гражданского строительства». Дом называют компенсационным: квартиры в нём получат 55 обманутых дольщиков, вложившихся в строительство 15 лет назад. Когда дом сдадут в эксплуатацию, поступят ли продажу остальные квартиры (всего их 229), какими будут цены и почему у дома нет подземной парковки, «Зеленоград.ру» получил ответы у застройщика.

«На сегодняшний день корпус 901А построен, ведутся незначительные внешние и внутренние отделочные работы, готовится завершающая документация, — подтвердила советник генерального директора по внешним коммуникациям КП „УГС“ Анна Дзюня. — Ввод в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал текущего года — раньше срока, заявленного в договоре с подрядчиком».

В ближайшее время на проверку выйдет комиссия надзорного органа, по итогам её работы может быть выдано заключение о соответствии, сообщил Москомстройинвест.

Продажи и цены — после ввода в эксплуатацию

Старт продаж и стоимость квадратного метра регулируются распоряжением департамента городского имущества города Москвы — оно будет выпущено только после ввода в эксплуатацию жилого объекта, сообщили в КП «УГС». Ранее предполагалось, что это произойдёт в феврале 2022 года, но теперь, в связи с опережающим завершением работ, сроки могут немного скорректироваться. В любом случае, начало продаж зависит от решения департамента городского имущества, он же определяет назначение построенных площадей — будут ли они все выставлены в открытую продажу, или часть квартир город использует по другим направлениям (например, отдаст очередникам).

«После ввода в эксплуатацию КП „УГС“ обеспечивается регистрация квартир в собственность города Москвы, — пояснила Анна Дзюня. — В случае передачи квартир под коммерческую реализацию КП „УГС“ продажа будет осуществляться в форме аукционов, при этом цена квартир будет установлена не ниже установленной отчетом независимого оценщика, подтвержденным положительным заключением саморегулируемой организации оценщиков».

Вся информация об объектах КП «УГС», выставленных на реализацию, включая вид отделки в квартирах, будет размещена на сайте Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов www.torgi.gov.ru, сайте департамента Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru и едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.ru, а также на официальном сайте КП «УГС» www.kpugs.ru.

Пятнадцатилетний долгострой

Инвестконтракт на возведение дома был заключен с фирмой «Виром-Инвест» в 2006 году. «Застройщик не реализовал проект и не исполнил обязательства перед покупателями. В связи с этим власти города приняли решение о строительстве объекта», ­- напомнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Читайте также
Подробно об этой истории: за 15 лет один этаж, уголовные дела, муки дольщиков

Финансирование нынешнего строительства осуществляется за счет бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы.

Разрешение на строительство КП «УГС» получило в сентябре 2020 года (правда, фактически стройка началась еще весной 2020 года, перед этим зимой на площадке демонтировали старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами). Проект жилого дома для нового застройщика был изменён, здание увеличилось. Из-за этого, в том числе, пришлось переносить две голубятни — поначалу их хотели просто снести, но за голубеводов вступились некоторые из местных жителей.

Что построили

Новый корпус 901А — 15-этажный дом площадью около 23 тысяч кв. метров. В нём 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Уже благоустроен двор с детской площадкой, проезд вокруг дома и пешеходные дорожки, выходящие в лес или к соседним домам. Расставлены скамейки и урны, разбиты газоны, высажены деревья и кусты.

Огораживать территорию корпуса 901 не планируется, заверили в префектуре. Доступ на детские и спортплощадки будет свободным для всех горожан. На первом этаже в нежилых помещениях могут открыться предприятия сферы обслуживания.

23 машиноместа на 229 квартир

Рядом с домом запланирована гостевая парковка на 23 машиноместа. Подземной парковки не будет — в КП «УГС» это объяснили сжатыми сроками строительства и жесткими требованиями по планировке, а также принятыми городом решениями по финансированию объекта.

«Неоднократно выносился на обсуждение острый вопрос современного мегаполиса об обеспечении жителей парковочными местами, — рассказала Анна Дзюня. — В ходе его решения множество раз производилась корректировка транспортной схемы: в итоге внутренний проезд с западной стороны здания расширен до шести метров».

Как отмечают в КП «УГС», для застройщика, взявшегося пару лет назад за долгострой, более важной задачей было в возможно короткие сроки ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и предоставить квартиры обманутым дольщикам. При этом параметры площадей квартир дольщиков должны были быть выдержаны с точностью до квадратного метра — этим была продиктована архитектура и планировочные решения. К тому же, как следует из объяснений проектировщиков, участок для дома был очень сложным и стесненным: с перепадом рельефа более чем в 1,5 метра, в центре сложившейся жилой застройки, между санитарно-защитными зонами, рядом с большим зеленым парком.

Вообще на момент проектирования корпуса 901А (в 2019 году) строительство домов с подземными парковками за счет города было не так уж распространено в Москве. Сегодня зеленоградцы чаще видят новостройки с гаражами под домом, это стало привычным стандартом и благодаря городской программе реновации. Тем не менее, отсутствие подземных парковок — не редкость. Уже несколько лет политика мэрии такова: если гараж по домом получается сделать по экономическим соображениям — его делают, если нет — обходятся наземными автостоянками.

Думать о стоянке машины должны сами жители — к этому принципу сводится в последнее время градостроительная политика Москвы по парковкам. Например, 17-й и 19-й микрорайоны планировали по концепции «дворы без машин», когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых платных паркингах, если они есть.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, корпус 901а
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Свити ***
6 часов назад
Ну как обычно - домик на "пятачке" земли втюхали, а куда жители будут ставить машины не понятно!
A T
1 час назад
а куда жители будут ставить машины не понятно
Никуда. Это последовательно делается - больше людей на единицу площади, меньше инфраструктуры на жителя, автомобилист как главное зло. Жителям предлагаются автобусы, электрички (сколько она там сейчас стоит?), будущий МЦД и самокатики без инфраструктуры - пешеходов сшибать.
Интереснее, как этот домик строили некоторое время до официального определения подрядчика.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 и 16 октября на площади Юности и возле «Леруа Мерлен» Афиша
В тесноте лучше, чем на улице. Почему суд не стал закрывать зеленоградский приют для бездомных животных Истории
Новый «Ведогонь-театр». Как изменилось здание после реконструкции снаружи и внутри — подробный обзор Истории
Строительство корпуса для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне объявили завершенным. Будут ли продавать квартиры в этом доме и что у него с парковками — рассказал застройщик Истории
«Ласточкам» исполнилось шесть лет: вот как менялись эти быстрые и удобные поезда с момента запуска Истории
Пассажира электрички раздели и жестоко избили на платформе Поварово из-за подозрения в краже Новости
Магазин «Дары Сибири» открылся в 9-м микрорайоне: медвежатина, кедрокофе и варенье из шишек Новости
Компания «Миландр» запустила собственный центр обработки данных в Зеленограде Хайтек
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
Спектакль «Лёгкий слон» — 16 октября в библиотеке в корпусе 607А Афиша
«Мы заморочены на эстетике и психологическом комфорте пациентов». Как в зеленоградской стоматологической клинике решают ортодонтические проблемы у детей и взрослых Партнерский материал
Как предки Пушкина получили земли в окрестностях нынешнего Зеленограда? Историческое расследование без кадастра и выписки из ЕГРН Истории
Концерт «Джаз-мультфильмы» — в библиотеке в корпусе 607А Афиша
На улице Каменка сделают еще один пешеходный переход и тротуары Новости
Экспресс-доставка товаров для животных от интернет-магазина «ЗооМаркет» Реклама
Всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на коронавирус Новости
Двор корпусов 1414—1425: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда (пока это самый унылый двор в городе) Истории
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово начнет работать в конце года. Вот как делают полигон для захоранивания остатков сортировки Новости
Дети оказались ни при чём. Префектура рассказала о настоящей причине рухнувшего в 12-м микрорайоне навеса Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Сервисный центр UpgradeShop — ремонт гаджетов любого бренда. Даже в самых тяжелых случаях Реклама
Новый кибер-клуб True Gamers открывается в корпусе 1651. Вот как можно получить три часа игры бесплатно Реклама
Пешеходный мост над станцией Крюково начал обледеневать. Обещанного противоскользящего покрытия пока нет Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру