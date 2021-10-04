23 машиноместа на 229 квартир

Рядом с домом запланирована гостевая парковка на 23 машиноместа. Подземной парковки не будет — в КП «УГС» это объяснили сжатыми сроками строительства и жесткими требованиями по планировке, а также принятыми городом решениями по финансированию объекта.

«Неоднократно выносился на обсуждение острый вопрос современного мегаполиса об обеспечении жителей парковочными местами, — рассказала Анна Дзюня. — В ходе его решения множество раз производилась корректировка транспортной схемы: в итоге внутренний проезд с западной стороны здания расширен до шести метров».

Как отмечают в КП «УГС», для застройщика, взявшегося пару лет назад за долгострой, более важной задачей было в возможно короткие сроки ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и предоставить квартиры обманутым дольщикам. При этом параметры площадей квартир дольщиков должны были быть выдержаны с точностью до квадратного метра — этим была продиктована архитектура и планировочные решения. К тому же, как следует из объяснений проектировщиков, участок для дома был очень сложным и стесненным: с перепадом рельефа более чем в 1,5 метра, в центре сложившейся жилой застройки, между санитарно-защитными зонами, рядом с большим зеленым парком.

Вообще на момент проектирования корпуса 901А (в 2019 году) строительство домов с подземными парковками за счет города было не так уж распространено в Москве. Сегодня зеленоградцы чаще видят новостройки с гаражами под домом, это стало привычным стандартом и благодаря городской программе реновации. Тем не менее, отсутствие подземных парковок — не редкость. Уже несколько лет политика мэрии такова: если гараж по домом получается сделать по экономическим соображениям — его делают, если нет — обходятся наземными автостоянками.

Думать о стоянке машины должны сами жители — к этому принципу сводится в последнее время градостроительная политика Москвы по парковкам. Например, 17-й и 19-й микрорайоны планировали по концепции «дворы без машин», когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых платных паркингах, если они есть.