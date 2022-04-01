Корпус 901Б (строительный номер 901А) ввели в эксплуатацию в декабре, а строительство завершилось еще в октябре. Квартиры в этом доме получат в первую очередь дольщики, которые вложились в долгострой 15 лет назад — от 30 до 55 семей, по разным данным. После этого должна стартовать продажа квартир всем желающим, пока её планируют начать в третьем квартале 2022 года.

Корреспондент «Зеленоград.ру» вместе с представителями застройщика, КП УГС, побывал внутри уже построенного дома — рассказываем и показываем, как выглядят квартиры и какая у них планировка, как обустроены подъезды и другие общедомовые пространства. Бонус — фотопрогулка вокруг дома.