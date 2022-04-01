Новостройка для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне, в которой будут продавать квартиры всем желающим. Очень подробный обзор внутри и снаружи 01.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Корпус 901Б (строительный номер 901А) ввели в эксплуатацию в декабре, а строительство завершилось еще в октябре. Квартиры в этом доме получат в первую очередь дольщики, которые вложились в долгострой 15 лет назад — от 30 до 55 семей, по разным данным. После этого должна стартовать продажа квартир всем желающим, пока её планируют начать в третьем квартале 2022 года.

Корреспондент «Зеленоград.ру» вместе с представителями застройщика, КП УГС, побывал внутри уже построенного дома — рассказываем и показываем, как выглядят квартиры и какая у них планировка, как обустроены подъезды и другие общедомовые пространства. Бонус — фотопрогулка вокруг дома.

Подъезды

Территорию вокруг новостройки только недавно открыли для автомобилистов — до этого въезд перегораживали ворота, которыми пользовались еще строители.

Корпус 901Б трехсекционный — с тремя подъездами. Всего в 15-этажном доме 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Общая площадь дома почти 23 тысячи кв.метров, из них 1,2 тысячи кв.метров займут нежилые помещения, в том числе те, которые расположатся на первом этаже: там собирались сдавать площади магазинам и компаниям сферы услуг.

Большие ожидания, связанные с покупкой квартир в этом доме, уже высказывали зеленоградцы — и мы идём знакомиться именно с жилой его частью.

Вход в каждый из трёх подъездов двойной, сквозной: со двора и с обратной стороны дома, от леса. Это удобно — не нужно обходить дом, если идёшь гулять в лес.

Посмотрим, как выглядят подъезды с другой стороны и поднимемся по лестнице на этаж.

На втором этаже лестница выходит в коридор, к квартирам. Рядом расположен лифтовой холл.

Квартиры и планировки

В этом доме, в отличие от новостроек, построенных по программе реновации, квартиры будут переходить к хозяевам без чистовой финальной отделки. Поэтому на вид они сильно отличаются от общедомовых помещений — те выглядят полностью готовыми для использования. Зато каждый владелец сможет сэкономить на ремонте квартиры собственными средствами или сделать ресонт полностью на свой вкус.

Нам показали две квартиры — двухкомнатную и трёхкомнатную. Начнём с «двушки».

Вход в трёхкомнатную квартиру — в самом конце общего коридора, её окна выходят на две стороны дома.

Особенность инженерных коммуникаций в этом доме (как и в домах по программе реновации) — в том, что трубы отопления выполнены не привычной вертикальной и горизонтальной разводкой, а просто лежат на полу. Это значит, что их придётся убирать в стяжку пола самим хозяевам, что имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, трубы не видно, они не мешают, можно поставить индивидуальный счетчик тепла и отключить отопление, не перекрывая стояк соседям, к тому же можно использовать их для «тёплого пола». С другой стороны, в случае аварий и протечек напольное покрытие придётся снимать.

Специалисты по ремонту спорят, чего больше в такой современной технологии прокладки коммуникаций — достоинств или недостатков. И в любом случае советуют использовать качественные материалы, а также по возможности обойтись без стыковых соединений под полом, чтобы снизить риск (но на фото из корпуса 901Б видно, что стыки уже заложены в разводке).

Вокруг дома

Всю территорию новостройки облагородили еще до зимы: положили асфальт, бордюры и плитку на пешеходных дорожках, установили фонари (они исправно светят), засеяли газоны, посадили саженцы.

Подземной автопарковки под корпусом 901Б не предусмотрено, снаружи — только 23 гостевых парковочных мест. В КП «УГС» объясняли отсутствие парковки под домом сжатыми сроками строительства и жесткими требованиями по планировке, а также принятыми городом решениями по финансированию объекта. В ходе всех согласований проезд возле дома расширили до шести метров, чтобы облегчить жизнь автомобилистам — но это всё, что удалось сделать.

Обойдём дом вокруг, чтобы рассмотреть, как он выглядит и что еще есть снаружи.

Планировки квартир в средней части дома выглядят так — особенно поражают квартиры на «повороте» корпуса:

В третьей части дома (ближайшей к корпусу 903) планировка следующая:

О новой детской площадке, которую сделали во дворе корпуса 901Б и недавно открыли для всех желающих, мы уже рассказывали.

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, что внутри
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