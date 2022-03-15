Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается 15.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Планируемый период начала реализации квартир в корпусе 901Б — июль-сентябрь 2022 года. Раньше квартиры обещали начать продавать в феврале.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте строительства. Официально корпус 901Б (строительный номер 901А) ввели в эксплуатацию в декабре, строительство завершилось еще в октябре. По комментариям застройщика, казенного предприятия «Управление гражданского строительства», предполагалось, что продажа квартир начнётся в феврале, а то и раньше в связи с опережающим завершением работ.

Городские власти называют корпус «домом для обманутых дольщиков» — после приёмки квартир должно произойти распределение квартир среди 55 обманутых дольщиков, вложившихся в строительство 15 лет назад. Затем последует регистрация квартир в собственность города Москвы и выпуск распоряжения департамента городского имущества о старте продаж и стоимости квадратного метра.

Реализация квартир будет проводиться посредством проведения электронных аукционов, подтвердили в департаменте строительстве. «Стоимость квадратного метра на сегодняшний день не определена», добавили в ведомстве.

Всего в 15-этажном доме 229 квартир, причем сдаются они без чистовой отделки, в отличие от новостроек по программе реновации.

Фотосъёмка в корпусе 901Б по прежнему закрыта для прессы. В январе и феврале нам отвечали, что это невозможно, поскольку продолжается приёмка квартир, а также из-за «неблагополучной эпидемиологической ситуации». Продолжаем попытки и надеемся скоро показать читателям, как дом и квартиры выглядят изнутри.

Придомовая детская площадка пока остаётся за забором, но остальная территория вокруг дома открыта для пешеходов — зимой придомовые проезды даже иногда чистили от снега. А длинный склон возле корпуса 901, с которого много лет назад, еще до появления долгостроя, катались на санках и «ледянках», за эту зиму снова стал общей горкой для детей.

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство
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