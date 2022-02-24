Началось строительство еще четырех домов в микрорайоне ЦИЭ. Квартиры уже продаются 24.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Ещё четыре дома начали строить в ЖК «Зеленый парк», более известном как микрорайон ЦИЭ. Это будущий новый микрорайон Зеленограда, расположенный возле Георгиевского проспекта, рядом с 17 и 20 микрорайонами. Строят два 11-этажных и два 25-этажных дома. Квартиры стоят от 5 до 15 миллионов рублей. Заселение в новые дома обещают до 31 июля 2024 года.

В декабре ПИК (застройщик ЖК) открыл продажи жилья в первых четырех корпусах — их строительные номера 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Теперь появились новые четыре, под номерами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Судя по презентации, они почти такие же, как первые корпуса. В 11-этажных предлагают студии, одно- и двухкомнатные квартиры. В башнях — то же, плюс 3-комнатные. В обеих башнях вторых номеров предлагают квартиры с видом на воду. Речь, видимо, идет о заросшем пруде между Георгиевским проспектом и Школьной улицей. В рендере проекта пруд выглядит благоустроенным.

ПИК также анонсирует новые условия продаж и акции. В частности, это «специальная цена до 28 февраля» и выгодная цена — сниженная стоимость любой квартиры без использования ипотечных программ, — а также беспроцентные 12 месяцев ипотеки при условии 20-процентного первого взноса.

Четыре жилых дома соединены между собой нежилыми пристройками. Мусоропроводов в этих домах не будет. Подземных паркингов в домах в проекте нет. Уличные парковки должны сделать на первой линии, возле Георгиевского проспекта, и в проездах между домами. По замыслу застройщика, во дворах-колодцах, образуемых зданиями, парковок не предусмотрено — это концепция «дворы без машин». Во дворах будут газоны, деревья, лужайки, площадки для спорта и отдыха.

Исторически это территория заброшенной промзоны — несостоявшегося Центра информатики и электроники (ЦИЭ). Её сдали в аренду компании ПИК под масштабную застройку. Инвестор придумал проекту название — «Зелёный парк». Номера у будущего микрорайона пока (или вообще) нет, хотя все зеленоградские микрорайоны официально или неофициально имеют свой номер — даже новые с названием («Зелёный бор» — 23-й, «Жемчужина Зеленограда» — 17-й).

Застройщиком числится не ПИК, а АО «Специализированный застройщик «Зеленоградский», связанный с ПИКом через учредителей (по данным системы «Контур.Фокус»).

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон циэ
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