В ближайшие десять лет покупатели квартир в новом микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» из-за отсутствия школ и детсадов, а также недостатка места для машин, предупреждают в префектуре. Кроме того, плотность населения здесь будет выше, чем в среднем по городу, но покупателями будут в основном жители Зеленограда и окрестностей.

Об этом в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» сказал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Строительство микрорайона рассчитано на десять лет и представитель префектуры счел нужным предупредить о сложностях жизни в районе в ближайшие годы. «Надо предупредить, что покупатели в ближайшие 10 лет будут испытывать определенные неудобства, — сказал Морозов. — Покупая и планируя переезд в этот район надо быть готовыми к тому, что в ближайшие годы там не будет никаких социальных объектов».

Проект предусматривает строительство детского сада и школы на территории района, однако, эти объекты будут возведены позднее. Это обычная практика для новой застройки — сначала строят и продают хотя бы первые дома и только потом строят социальные объекты. Из-за этого новосёлы вынуждены водить детей в школы соседних микрорайонов, не только конкурируя с местными жителями, но и создавая дополнительный трафик по утрам.