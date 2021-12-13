В ближайшие десять лет покупатели квартир в новом микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» из-за отсутствия школ и детсадов, а также недостатка места для машин, предупреждают в префектуре. Кроме того, плотность населения здесь будет выше, чем в среднем по городу, но покупателями будут в основном жители Зеленограда и окрестностей.
Об этом в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» сказал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Строительство микрорайона рассчитано на десять лет и представитель префектуры счел нужным предупредить о сложностях жизни в районе в ближайшие годы. «Надо предупредить, что покупатели в ближайшие 10 лет будут испытывать определенные неудобства, — сказал Морозов. — Покупая и планируя переезд в этот район надо быть готовыми к тому, что в ближайшие годы там не будет никаких социальных объектов».
Проект предусматривает строительство детского сада и школы на территории района, однако, эти объекты будут возведены позднее. Это обычная практика для новой застройки — сначала строят и продают хотя бы первые дома и только потом строят социальные объекты. Из-за этого новосёлы вынуждены водить детей в школы соседних микрорайонов, не только конкурируя с местными жителями, но и создавая дополнительный трафик по утрам.
Еще одна проблема, которую отметил Морозов, это парковка. «У нас люди, когда покупают квартиры, считают, что машиноместо должно идти в комплекте. Такого не будет, — подчеркнул он. — Дворы будут строиться по концепции „двор без машин“». Это уже обычная практика для Зеленограда — по такой же концепции строят соседний 17-й микрорайон и новостройки 19-м по программе реновации. Правда, для защиты от машин жителям пришлось проводить собрания собственников и ждать, пока возможность парковаться во дворах закроют физически, а не на словах.
Обо всех этих проблемах было известно заранее, когда застройщик попросил мэрию не утверждать результаты первых общественных слушаний проекта застройки и переделал его под себя. Новый проект как раз и предусматривал больше высотного жилья, меньше парковок и мест в школах и детсадах. Специалисты критиковали этот проект, но он прошёл вторые слушания, хотя их результаты выглядели подозрительно.
Еще одна специфика микрорайона ЦИЭ в будущем — это плотность населения, которая, как ожидается, будет несколько выше, чем в среднем по Зеленограду. По словам Морозова, проект предусматривает сооружение 28 жилых домов. Средняя площадь квартиры составит 38,5 квадратных метров, то есть значительная часть жилых помещений будут студии и малогабаритные квартиры, что и приведет к высокой плотности населения в районе.
Вместе с тем, заместитель префекта отметил, что введение в эксплуатацию нового жилого комплекса не приведет у существенному увеличению числа жителей в Зеленограде. По его оценкам, район будет заселяться процентов на 85 «нашими же зеленоградцами», еще процентов десять — будут жители ближайших населенных пунктов, ну и остальные пять — приезжие. «Поэтому говорить о том, что Зеленоград прибавит в населении совершенно неправильно. В целом на город нагрузка не увеличится», — сказал Морозов.
Застройщик — группа компаний ПИК — уже начал продажи в новом микрорайоне, расположенном возле Георгиевского проспекта, рядом с 17 и 20 микрорайонами, назвав его «Зелёный парк». Заселение первых домов обещают в середине 2024 года.