В любом случае получатся две зоны отчуждения, от которых будет исходить постоянный шум и которые будут доставлять массу неудобств местным жителям и гостям. Торговые центры желательно строить на пустырях, чтобы городская среда вокруг них не страдала.

Внеуличный переход. Мы выше уже писали про пользу безбарьерной среды. Пешеходная дорожка в центре района — это замечательно, там наверняка будет гулять много людей. Но ПИК зачем-то захотел всё испортить и в конце дорожки построить внеуличный переход…

То есть мало того, что жителям придётся обойти асфальтовое поле ТЦ, так ещё и придётся карабкаться на переход или спускаться под землю. Ладно бы это был новый переход, дополнительное место для пересечения улицы, но на этом месте уже есть нормальная «зебра». Зачем сознательно ухудшать жизнь будущим жителям района? Вот уж безбарьерность, так безбарьерность.

Внеуличные переходы вредны для города, они мешают людям нормально передвигаться по нему, отдавая приоритет машинам. Около 30% жителей города являются маломобильными. Это люди с инвалидностью, мамы с колясками, пенсионеры. Для них каждый такой переход — отдельное испытание. Кроме маломобильных есть ещё велосипедисты, которым тоже трудно пересекать дорогу по внеуличным переходам.

Город должен быть для людей, а не для машин. Необходимо делать безопасные наземные переходы, успокаивать трафик, устанавливать контрастное освещение и светофоры, а не загонять людей под землю. Подробнее о вреде подземных переходов можете узнать в видео депутатки Московской городской думы Дарьи Бесединой.

Автобусы. Автобусные маршруты в «новом городе» и так не слишком удобные, а теперь их придётся тянуть в ещё один туПИК (шутка от жителей 17-го района). Такой расклад увеличит время в пути для пассажиров и будет сподвигать всё больше людей пересаживаться на личный транспорт.