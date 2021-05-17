Фонд «Городские проекты в Зеленограде» сделал разбор плюсов и минусов нового проекта застройки микрорайона ЦИЭ — большой территории напротив 20-го микрорайона. В рубрике «Мнения» публикуем их статью полностью.
ПИК вынес на общественные слушания новый проект застройки территории ЦИЭ. Второй проект вышел ещё более неоднозначным, чем первый. В этой статье мы рассмотрим его плюсы и минусы. Статья получилась очень длинной, поэтому сразу немного спойлеров — мы призываем всех проголосовать против проекта тут и тут. Слушания продлятся до 25 мая. А теперь подробнее о проекте.
Если говорить о плюсах проекта, то в первую очередь это дворы — ПИК строит их без машин. В такой двор можно спокойно выпускать детей, не переживая, что с ним что-то случиться. Вся территория двора отдана под площадки для детей разных возрастов, есть куча лавочек для родителей и бабушек. В таком дворе приятно находиться. В нём можно не только гулять с детьми, но и работать или читать книгу. В общем, новые дворы очень крутые, оценить их можно в некоторых домах 17-го района (если сможете пройти через дурацкие заборы).
Хотя места для машин во дворе нет, но доступ к подъезду всё равно сохраняется, благодаря сквозным подъездам. Выходы из них ведут на обе стороны дома, что позволяет отделить улицу и двор. Двери в подъезд стеклянные. Это увеличивает безопасность холла, потому что он просматривается снаружи. В таких подъездах гораздо меньше вероятность случайно наткнуться на преступника.
Помимо прозрачности, входы ещё и безбарьерные. Около них нет лестниц. Совсем. Даже пары ступенек. Это очень хорошо для всех маломобильных граждан, ведь для них любая ступенька — это уже огромный труд. Преград нет и на пути к лифту. Весь холл первого этажа находится на одном уровне с улицей.
В проекте немало места уделено пешеходной инфраструктуре: есть бульвар для прогулок, широкие тротуары рядом с фасадами зданий, много нежилых, а значит торговых, помещений.
Можно ещё написать про дизайн домов, но это уже вкусовщина. В целом, ПИК может построить современное жильё. Они знают про многие тренды и явно движутся в правильном направлении, но исполнение в целом всё ещё хромает. Об этом мы поговорим ниже.
Огромные многоэтажки. Да, в новом районе хотят построить тринадцать(!) 25-этажных домов, два 15-этажных и двенадцать 9-этажных. И это только те, что жилые. Кроме них будут ещё и офисные многоэтажки по 17, 12 и 9 этажей. Вы можете сказать, что с этим ничего не поделаешь, таким должен быть современный город. Но нет. Новый район — это возможность уйти от градостроительных ошибок прошлого и наконец начать строить нормальное жильё. Для этого даже не придётся снижать количество квадратных метров, за которыми так гонятся застройщики. Из-за увеличения плотности домов его реально сохранить. Пример — предложение Городских проектов по реновации в Зюзино.
Современный жилой район состоит из плотной квартальной застройки с домами средней этажности (5-8 этажей). Такой масштаб гораздо комфортнее для человека, в отличие от огромных башен на тысячи квартир. В небольших домах всё ещё реально знать своих соседей. Люди в лифте не будут для вас просто какими-то незнакомцами, живущими на 10 этажей над вами, вы будете вместе участвовать в жизни вашего дома. Такая связанность жителей делает район безопаснее, потому что любой незнакомец выделяется и вызывает вопросы. А из-за увеличения количества домов растёт и количество коммерческой недвижимости на первых этажах, лучше работает торговля, появляется больше рабочих мест.
Жители огромных домов напротив сталкиваются с множеством проблем. В них банально почти невозможно провести собрание жильцов, не говоря уже о принятии какого-то решения. Площадей в доме так много, что люди перестают воспринимать весь дом, как свой, перестают за ним ухаживать, участвовать в его жизни. Такая атомизация жителей многоэтажек приводит к постепенному снижению качества среды. Активистов же просто не хватает на такой объем работы и рано или поздно, оставшись без поддержки со стороны жителей, они тоже забивают или переезжают в район поблагополучнее.
Так новые районы постепенно могут превратиться в безнадёжные гетто, которыми уже наполнены города России. Именно поэтому мы боремся за снижение этажности новой застройки. Это не ненависть к прогрессу, это беспокойство о будущем, потому что рано или поздно такие дома всё равно придется сносить, чтобы строить человеческое жильё. С этажностью закончили, идём дальше.
Инфраструктура. Постройку инфраструктуры ПИК предлагает перенести на последний этап строительства. Так уже произошло в «Жемчужине Зеленограда» — районе, который ПИК строил до этого. В итоге, все дома уже сданы, а школа и обещанные многоуровневые паркинги до сих пор не построены. Если школу хотя бы строят, то паркинги жителям приходится буквально выбивать. С каждым годом проблема парковки только усугубляется, социальная напряжённость растёт, люди начинают парковаться на тротуарах и газонах.
Мы не оправдываем таких недобросовестных водителей, но проблема явно есть, и префектура о ней знает. Тогда зачем наступать на те же грабли, разрешать убирать из нового проекта многоуровневые паркинги и переносить их строительство на потом? У застройщика нет никакой мотивации строить инфраструктуру после продажи квартир. Он получил прибыль, дальнейшая судьба жителей района его мало волнует. Зачем заранее допускать повторение транспортного коллапса?
Инфраструктура должна строиться в первую очередь, чтобы новые жильцы сразу имели возможность ею пользоваться, а не бросали машины, где придётся. Парковки, конечно же, должны быть платными. Их не должно быть слишком много, никаких «каждой квартире по месту», но их должно быть достаточно, чтобы гости могли приехать в район и спокойно припарковаться. Это будет возможно, если для жителей вовремя будет построено достаточно платных крытых парковок.
Два огромных ТЦ. Кто и зачем придумал ставить два огромных ТЦ на въезде в район? На проекте видно, как поля асфальта отрезают район от остального города. Если они не будут огорожены забором, то люди будут ходить напрямик через парковку. Они каждый раз будут подвергать себя опасности, передвигаясь по враждебной среде. Если же их огородят забором, то это будет две стены по 380 метров каждая (представьте, забор длиной в половину 20-го района), который нужно каждый раз обходить. Для сравнения территория Selgros в 17-ом районе шириной всего 180 метров.
В любом случае получатся две зоны отчуждения, от которых будет исходить постоянный шум и которые будут доставлять массу неудобств местным жителям и гостям. Торговые центры желательно строить на пустырях, чтобы городская среда вокруг них не страдала.
Внеуличный переход. Мы выше уже писали про пользу безбарьерной среды. Пешеходная дорожка в центре района — это замечательно, там наверняка будет гулять много людей. Но ПИК зачем-то захотел всё испортить и в конце дорожки построить внеуличный переход…
То есть мало того, что жителям придётся обойти асфальтовое поле ТЦ, так ещё и придётся карабкаться на переход или спускаться под землю. Ладно бы это был новый переход, дополнительное место для пересечения улицы, но на этом месте уже есть нормальная «зебра». Зачем сознательно ухудшать жизнь будущим жителям района? Вот уж безбарьерность, так безбарьерность.
Внеуличные переходы вредны для города, они мешают людям нормально передвигаться по нему, отдавая приоритет машинам. Около 30% жителей города являются маломобильными. Это люди с инвалидностью, мамы с колясками, пенсионеры. Для них каждый такой переход — отдельное испытание. Кроме маломобильных есть ещё велосипедисты, которым тоже трудно пересекать дорогу по внеуличным переходам.
Город должен быть для людей, а не для машин. Необходимо делать безопасные наземные переходы, успокаивать трафик, устанавливать контрастное освещение и светофоры, а не загонять людей под землю. Подробнее о вреде подземных переходов можете узнать в видео депутатки Московской городской думы Дарьи Бесединой.
Автобусы. Автобусные маршруты в «новом городе» и так не слишком удобные, а теперь их придётся тянуть в ещё один туПИК (шутка от жителей 17-го района). Такой расклад увеличит время в пути для пассажиров и будет сподвигать всё больше людей пересаживаться на личный транспорт.
По-хорошему, все маршруты в Крюково нужно переделывать. Они слишком извилистые и часто дублируют друг друга. Это отталкивает пассажиров от использования общественного транспорта, поэтому мы видим всё больше машин на наших улицах.
Административные здания. В конце концов в новом проекте совершенно не предусмотрены объекты городской инфраструктуры. «Жемчужина Зеленограда» уже столкнулась с тем, что для управы Крюково в 17-ом районе негде разместить почту или опорный пункт полиции. Коммерческие помещения в домах слишком маленькие, а отдельных зданий в районе нет. В новом проекте застройки ЦИЭ они тоже отсутствуют. А с учётом того, что во всём округе Крюково уже живет столько людей, сколько в Силино, Савёлках и Старом Крюково вместе взятых, возможно, стоило предусмотреть административное здание для управы будущего нового округа (ждём третьего округа с «Крюково» в названии).
Новый район рискует повторить историю «Жемчужины Зеленограда». Красивые рендеры продадут людям квартиры, но в реальности всё окажется несколько сложнее. Отсутствие инфраструктуры, неисполнение обещаний, проблемы, нерешаемые годами — всё это ждёт и жителей нового района, только в ещё больших масштабах (ведь район ещё больше).
- Из-за огромного количества квартир будет практически невозможно организовать собрание жильцов для решения насущных вопросов.
- Попасть в район или уйти из него проще всего будет на машине, из-за чего проблема парковок и утренних пробок с каждым годом будет всё нарастать.
- Помимо соседей, у домов будут парковаться работники офисных помещений, качество городской среды будет ухудшаться.
- Постепенно обстановка с парковками в районе станет настолько плачевной, что на вызовы не смогут проехать срочные службы (как это уже случалось в 17-ом районе).
- Машины начнут занимать всё свободное пространство улиц, качество городской среды упадёт ещё сильнее.
- Люди начнут переезжать в более спокойные и доступные районы, например, в «старый город». На смену им будут приходить съёмщики.
- Постепенно район станет превращаться в спальник, начнёт умирать торговля, останутся одни наливайки. Район придёт в упадок.
Нам пора менять подход к строительству новых районов. Необходимо делать упор на качество городской среды, а не на квадратные метры. Никто не запрещает строить высотки, но они не должны быть единственным возможным жильём в районе. Пара башен может быть архитектурной доминантой, но кроме них должны быть малоэтажные дома, таунхаусы и прочее. Малые дома из-за возможной плотности застройки ничуть не уступают в количестве квадратных метров высоткам, но качественно улучшают среду проживания. Если мы не хотим превращать город в безжизненный спальник, нам нужно добиваться нормальной застройки хотя бы в новых проектах.
Городские проекты в Зеленограде призывают всех, у кого есть собственность, кто зарегистрирован или работает в «новом городе» проголосовать на портале «Активный гражданин» против этого проекта тут и тут.
За помощь в подготовке текста спасибо активистам 17-го района.