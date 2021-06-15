Почему люди против

Аргументы противников застройки делятся на три типа.



Первый: против продолжения жилого строительства в новом городе в принципе. Крюково уже сильно разрослось, застроено, много жителей, нехватка социальной инфраструктуры, рабочих мест, большая транспортная нагрузка, пробки на Пятницком шоссе, мало озелененных территорий. И вот снова масштабная высотная жилая застройка. Сколько можно?

Второй: против конкретно этого проекта. Против количества этажей, количества парковок, архитектурно-планировочного решения. Особенно часто пишут о будущей нехватке парковок (как дополнение к уже существующей) и о том, что сначала надо решить дорожно-транспортные проблемы, а потом уже строить жильё, да ещё по 25 этажей. Некоторые пишут, что надо вернуть прошлый проект — он был интереснее, к тому же в нём были заложены рабочие места и строительство вуза. Или первоначальный проект, в котором не былл жилья, а строить хотели только производственные здания.

Третий: не против строительства нового микрорайона, а против конкретного застройщика. ПИК плохо показал себя в 17-м микрорайоне, там много проблем, комментируют участники обсуждения. «Строительство в 17-м микрорайоне ясно показывает, чего стоят инвестиционные проекты, которые город потом не может заставить инвестора выполнить».