Больше тысячи человек «обсудили» новый проект застройки микрорайона ЦИЭ — проголосовать и оставить замечания можно было на портале «Активный гражданин». Теперь опубликованы итоги — решение городской комиссии, которая одобряет застройку. Однако заключения по итогам слушаний выглядят подозрительно и странно — и вот почему.
Обсуждался новый — строительство жилого комплекса на месте развалин промзоны в «новом» городе. И параллельно — внесение изменений в правила землепользования и застройки той же территории. Формально это одно и то же, а разделяют по регламенту, потому что новый проект — это и изменение строительных параметров, и межевания, и расположения будущих зданий. Участвовать в обоих онлайн-обсуждениях могли жители района Крюково, работающие в районе, депутаты, владельцы участков и помещений в Крюково могли участвовать.
Опубликованные итоги — это заключения по первому и второму обсуждениям. Голоса за и против в этих обсуждениях распределены неравномерно. В первом заключении мнения «не поддерживаю» — идут вперемешку с мнениями «поддерживаю». После пятисот мнений количество голосов за проект увеличивается, а примерно после 700-го участника голоса против практически обрываются — начинается сплошной поток «поддерживаю». Итог: из 1022 голосов 224 против. Во втором обсуждении примерно такая же картина. Итог: из 969 голосов 180 против.
Такое распределение может, в частности, говорить о том, что в какой-то момент для голосования за проекты был задействован административный ресурс. Это могут быть, например, работники бюджетных учреждений («Жилищник» и другие), а также лояльные жители, которых управа мобилизует для получения нужных результатов. Также в заключении есть по меньшей мере пять записей в поддержку проекта с совершенно идентичным текстом.
Вывод градостроительной комиссии — «рекомендовать утвердить представленный проект в установленном порядке». А замечания и предложения довести до заказчика и разработчика проекта. Все отрицательные высказывания «не рекомендованы к учету». Сейчас то, что раньше называлось публичными слушаниями, предельно бюрократизировано.
Аргументы противников застройки делятся на три типа.
Первый: против продолжения жилого строительства в новом городе в принципе. Крюково уже сильно разрослось, застроено, много жителей, нехватка социальной инфраструктуры, рабочих мест, большая транспортная нагрузка, пробки на Пятницком шоссе, мало озелененных территорий. И вот снова масштабная высотная жилая застройка. Сколько можно?
Второй: против конкретно этого проекта. Против количества этажей, количества парковок, архитектурно-планировочного решения. Особенно часто пишут о будущей нехватке парковок (как дополнение к уже существующей) и о том, что сначала надо решить дорожно-транспортные проблемы, а потом уже строить жильё, да ещё по 25 этажей. Некоторые пишут, что надо вернуть прошлый проект — он был интереснее, к тому же в нём были заложены рабочие места и строительство вуза. Или первоначальный проект, в котором не былл жилья, а строить хотели только производственные здания.
Третий: не против строительства нового микрорайона, а против конкретного застройщика. ПИК плохо показал себя в 17-м микрорайоне, там много проблем, комментируют участники обсуждения. «Строительство в 17-м микрорайоне ясно показывает, чего стоят инвестиционные проекты, которые город потом не может заставить инвестора выполнить».
Большинство никак не аргументирует — пишут просто «поддерживаю». Другие дополняют положительное мнение о проекте замечаниями «постройте больницу», «не хватает офисных зданий», «нет парковой зоны», «нужна транспортная связь с 17-м микрорайоном». Есть и такие замечания: «В первую очередь надо строить дороги, паркинги, школы и сады, и только потом дома». Также предлагают вернуть в проект университет и большой парк.
Потому что новым инвестором застройки ЦИЭ стала группа компаний ПИК. В Зеленограде ПИК построил 17-й микрорайон. У этой компании свои стандарты строительства жилья, и прошлый проект её не устроил. Электронные общественные обсуждения проекта застройки ЦИЭ проходили в августе 2020 года. Формально общественность его одобрила.
За одобрением общественности должно было последовать распоряжение правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории ЦИЭ. Но оно не вышло. ПИК обратился в мэрию с просьбой о переделке проекта. Новый проект разработал по заказу ПИКа институт Генплана Москвы.