Начались продажи квартир в будущем зеленоградском микрорайоне ЦИЭ. Теперь он называется «Зелёный парк» 03.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Строительная компания ПИК открыла продажи квартир в новом микрорайоне Зеленограда, расположенного возле Георгиевского шоссе, рядом с 17 и 20 микрорайонами. В народе микрорайон называют ЦИЭ, а название от застройщика — «Зелёный парк». Заселение обещают до 15 июля 2024 года.

Квартиры можно купить в первых четырех корпусах — это два 11-этажных и два 25-этажных дома. Площади квартир — от 19,6 до 75,2 квадратных метров. Цены — от 4,6 до 11,5 миллионов рублей.

Квартиры с отделкой продают на сайте жилого комплекса. В 11-этажных — студии и однокомнатные. В 25-этажных — студии, 1, 2 и 3-х комнатные. В одной из башен есть двухкомнатные на верхних этажах «с видом на воду» — речь, видимо, идет о заросшем пруде между Георгиевским проспектом и Школьной улицей. В рендере проекта пруд выглядит благоустроенным. В соседней башне таких квартир почему-то не предлагают, хотя дома стоят рядом, а пруд достаточно далеко.

Всего в четырех корпусах 964 квартиры. В подвалах сделают индивидуальные кладовые. Мусоропроводов в этих домах не будет. Подземных паркингов в домах в проекте нет. Уличные парковки должны сделать на первой линии, возле Георгиевского проспекта,и в проездах между домами. Во дворах-колодцах, образуемых соединенными нежилыми зданиями корпусами, парковок не предусмотрено — это концепция «дворы без машин». ПИК объясняет это решение «мировым опытом» и сотрудничеством с английскими дизайнерами. Во дворах будут парки — газоны, деревья, лужайки, площадки для спорта и отдыха.

Строительство первых домов началось, огорожена часть территории возле Георгиевского шоссе. Исторически это территория заброшенной промзоны — несостоявшегося Центра информатики и электроники (ЦИЭ). Теперь она сдана в аренду компании ПИК под масштабную застройку. Инвестор придумал проекту название — «Зелёный парк». Номера у будущего микрорайона пока (или вообще) нет, хотя все зеленоградские микрорайоны официально или неофициально имеют свой номер — даже новые с названием («Зелёный бор» — 23-й, «Жемчужина Зеленограда» — 17-й).

Застройщиком числится не ПИК, а АО «Специализированный застройщик «Зеленоградский», связанный с ПИКом через учредителей (по данныс системы «Контур.Фокус»). Сейчас получено разрешение на застройку первых корпусов. Инвестор планировал построить в ЦИЭ около тридцати домов, но сейчас точного их количества в проекте нет. Срок разрешения на строительство первых четырех корпусов — до 1 июня 2024 года.

Также по условиям инвестконтракта должны быть построены две школы и два детских сада с бассейнами на 1100 и 500 детей соответственно, четыре административно-офисных здания, два торговых центра. Застройка подразумевает строительство двух магистральных дорог, двух улиц местного значения, конечной станции общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой и зарядной станцией для электробусов, устройство остановок, светофоров, пешеходных переходов — в том числе, одного внеуличного через Георгиевский проспект. В перечне работ также строительство двух бульваров.

Представляя проект, ПИК делает акцент на транспортную доступность и обжитое окружение — станцию Крюково, гипермаркета в 17-м микрорайоне, зеленоградских стадионов, фитнес-клубов и парков. «„Зелёный парк“ удобно расположен: отсюда легко доехать до центра Зеленограда или до Москвы и на собственном автомобиле, и на общественном транспорте, — говорится в презентации. — Недалеко от проекта находится Кутузовское шоссе, ехать до него 3 минуты на машине, до Пятницкого шоссе — 5 минут, а до Ленинградского — 11 минут».

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Метки:
строительство, жилищное строительство, микрорайон циэ, ПИК
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