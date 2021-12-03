Квартиры можно купить в первых четырех корпусах — это два 11-этажных и два 25-этажных дома. Площади квартир — от 19,6 до 75,2 квадратных метров. Цены — от 4,6 до 11,5 миллионов рублей.

Квартиры с отделкой продают на сайте жилого комплекса. В 11-этажных — студии и однокомнатные. В 25-этажных — студии, 1, 2 и 3-х комнатные. В одной из башен есть двухкомнатные на верхних этажах «с видом на воду» — речь, видимо, идет о заросшем пруде между Георгиевским проспектом и Школьной улицей. В рендере проекта пруд выглядит благоустроенным. В соседней башне таких квартир почему-то не предлагают, хотя дома стоят рядом, а пруд достаточно далеко.

Всего в четырех корпусах 964 квартиры. В подвалах сделают индивидуальные кладовые. Мусоропроводов в этих домах не будет. Подземных паркингов в домах в проекте нет. Уличные парковки должны сделать на первой линии, возле Георгиевского проспекта,и в проездах между домами. Во дворах-колодцах, образуемых соединенными нежилыми зданиями корпусами, парковок не предусмотрено — это концепция «дворы без машин». ПИК объясняет это решение «мировым опытом» и сотрудничеством с английскими дизайнерами. Во дворах будут парки — газоны, деревья, лужайки, площадки для спорта и отдыха.