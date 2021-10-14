Судя по проектным схемам, в ЦИЭ собираются устроить дворы без машин. Внутри квадрата, который образуют четыре дома — «двор-парк». Нежилые одноэтажные здания между домами считаются помещениями общественного назначения, что там будет — неизвестно. В этих домах не запроектирован мусоропровод. В подземных этажах (они в каждом корпусе) располагаются технические помещения и индивидуальные кладовые — ячейки с перегородками площадью 3-7 квадратных метров. В подъездах будет сквозной проход — во двор и на улицу, как в домах 17-го микрорайона.

В утвержденном мэрией проекте планировки говорится о планируемой очередности строительства: сначала жильё, затем две школы и два детских сада с бассейнами на 1100 и 500 детей соответственно, четыре административно-офисных здания, два торговых центра, наземные паркинги на 2600 машин. А также строительство двух магистральных дорог, двух улиц местного значения, конечной станции общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой и зарядной станцией для электробусов, устройство остановок, светофоров, пешеходных переходов — в том числе, одного внеуличного через Георгиевский проспект. В перечне работ также строительство двух бульваров.