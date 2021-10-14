Стали известны параметры первых домов и очередность застройки микрорайона ЦИЭ — территории несостоявшегося центра информатики и электроники возле Георгиевского шоссе, рядом с 17 и 20 микрорайонами. В понедельник мэрия утвердила проект планировки микрорайона. Уже 25 октября планируют приступить к стройке.
Сейчас инвестор застройки — компания ПИК — объявил тендеры на устройство временных дорог и земляные работы — подготовку к строительству первых домов. Первыми построят два 25-этажных и два 11-этажных корпуса, соединенных нежилыми зданиями без конкретного назначения. На это отводится два года.
Судя по проектным схемам, в ЦИЭ собираются устроить дворы без машин. Внутри квадрата, который образуют четыре дома — «двор-парк». Нежилые одноэтажные здания между домами считаются помещениями общественного назначения, что там будет — неизвестно. В этих домах не запроектирован мусоропровод. В подземных этажах (они в каждом корпусе) располагаются технические помещения и индивидуальные кладовые — ячейки с перегородками площадью 3-7 квадратных метров. В подъездах будет сквозной проход — во двор и на улицу, как в домах 17-го микрорайона.
В утвержденном мэрией проекте планировки говорится о планируемой очередности строительства: сначала жильё, затем две школы и два детских сада с бассейнами на 1100 и 500 детей соответственно, четыре административно-офисных здания, два торговых центра, наземные паркинги на 2600 машин. А также строительство двух магистральных дорог, двух улиц местного значения, конечной станции общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой и зарядной станцией для электробусов, устройство остановок, светофоров, пешеходных переходов — в том числе, одного внеуличного через Георгиевский проспект. В перечне работ также строительство двух бульваров.
Всего ПИК планировал построить в ЦИЭ тринадцать 25-этажных домов, двенадцать 9-этажных, два 15-этажных. Очевидно, параметры могут меняться — сейчас в первой очереди 11-этажные дома, которых не было раньше. В центре микрорайона запроектирован бульвар, вдоль которого построят офисные здания. О количестве обычных парковочных мест возле домов в будущем микрорайоне пока неизвестно.
Вопрос с нехваткой парковок был одним из основных на онлайн-обсуждении проекта. Также жители писали о том, что сначала надо решить дорожно-транспортные проблемы, а потом уже строить жильё, да ещё по 25 этажей.