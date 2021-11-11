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Антипарковочные столбики массово ставят во дворах в 17-м микрорайоне. Так решили жители на общем собрании 11.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Первые три дома 17-го микрорайона — корпуса 1, 2, 3 дома 37 — добились установки антипарковочных столбиков как защиты от паркующихся машин во дворах и под арками. Пришлось провести собрание собственников и подождать, но теперь их ставят. Остальные дворы в микрорайоне закрыты заборами.

Ставить столбики нужно, потому что машины плотно паркуются во дворах. Такое ограничение позволяет проехать, но не парковаться, перегораживая и проходы, и проезды. Так решили жители на общем собрании. Застройщик — компания ПИК — проблему заставленных машинами дворов корпусов первой очереди не решал, и жители после долгих переговоров с администрацией провели голосование и добились решения проблемы от управы и префектуры. Тем более, к тому времени один из трех домов ушёл от ПИКовской управляющей компании с государственному «Жилищнику». Договоренность о столбиках была еще в прошлом году, но вмешался коронавирус — бюджет на благоустройство сократили.

Депутаты района Крюково обсуждали выделение денег на установку 352-х столбиков дважды, в марте и сентябре. Вероятно, надо было привязать эти работы к комплексному плану организации движения транспорта в 17-м микрорайоне, о разработке которого говорил замглавы управы Крюково Максим Антонов.

Пока еще установка столбиков в процессе, но машин уже поубавилось. «Как хорошо-то стало. И ведь ничего страшного не случилось, коллапса не наступило, просто появился нормальный двор» , — делится в чате житель одного из домов первой очереди. Решению разделить автомобильную и пешеходную зону во дворах предшествовали долгие обсуждения: одни жители микрорайона были против, другие за. Последних оказалось больше. Сейчас те, кто за, опасаются, что автовладельцы будут ломать столбики, блокировать проезды и так далее — лишь бы как-то встать поближе к подъезду.

17-й микрорайон Зеленограда на проектной стадии рекламировался как «дворы без машин». Застройщик обещал построить четыре многоуровневых паркинга на 3500 машин, но в процессе строительства жилья передумал — вместо них решил делать платные уличные стоянки. Сейчас в 17-м работают три платные уличные парковки, машиноместо стоит до 5500 рублей в месяц. Многоуровневый паркинг все-таки начали строить, места там стоят от 800 тысяч рублей. Бесплатные парковочные места есть в проездах на внешней стороне корпусов.

Дворы остальных домов в микрорайоне закрыты заборами.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, пешеходы, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), дворы
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Обсуждение
A T
Вчера, 17:56
А куда эти машины переместятся, если не хватит платной стоянки или если автовладельцев задушит жаба? Через дорогу во дворы 16 микрорайона?
Ну, мы охотно верим, что очень хорошо и приятно жить в многоэтажках на огороженных заборами клочках земли без сквозных проходов, без машиномест, а желательно вообще без личного транспорта:)
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