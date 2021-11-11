Ставить столбики нужно, потому что машины плотно паркуются во дворах. Такое ограничение позволяет проехать, но не парковаться, перегораживая и проходы, и проезды. Так решили жители на общем собрании. Застройщик — компания ПИК — проблему заставленных машинами дворов корпусов первой очереди не решал, и жители после долгих переговоров с администрацией провели голосование и добились решения проблемы от управы и префектуры. Тем более, к тому времени один из трех домов ушёл от ПИКовской управляющей компании с государственному «Жилищнику». Договоренность о столбиках была еще в прошлом году, но вмешался коронавирус — бюджет на благоустройство сократили.

Депутаты района Крюково обсуждали выделение денег на установку 352-х столбиков дважды, в марте и сентябре. Вероятно, надо было привязать эти работы к комплексному плану организации движения транспорта в 17-м микрорайоне, о разработке которого говорил замглавы управы Крюково Максим Антонов.

Пока еще установка столбиков в процессе, но машин уже поубавилось. «Как хорошо-то стало. И ведь ничего страшного не случилось, коллапса не наступило, просто появился нормальный двор» , — делится в чате житель одного из домов первой очереди. Решению разделить автомобильную и пешеходную зону во дворах предшествовали долгие обсуждения: одни жители микрорайона были против, другие за. Последних оказалось больше. Сейчас те, кто за, опасаются, что автовладельцы будут ломать столбики, блокировать проезды и так далее — лишь бы как-то встать поближе к подъезду.