Паркинг построят недалеко от въезда в 17-й микрорайон, напротив корпуса 2 дома 37. Это будет открытый неотапливаемый гараж с подвалом, двумя лестницами и лифтом. Начать стройку планируется в июле, а закончить весной-летом (вот втором квартале) следующего года, сообщили «Зеленоград.ру» в компании ПИК (застройщик микрорайона). Забронировать места можно на сайте ПИКа, можно приобретать в рассрочку или ипотеку.

Паркинг построят на территории существующей платной парковки на 230 мест, соответственно, это отнимет примерно половину мест на ней. Правда, в обновленном рендере на сайте застройщика просматриваются новые уличные парковки.