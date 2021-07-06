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Места в будущем паркинге начали продавать в 17-м микрорайоне. Цены — от 800 тысяч рублей 06.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Шестиуровневый гараж в 17-м микрорайоне еще не начали строить, а места уже продают. Паркинг рассчитан на 347 автомобилей. На первом уровне цены больше миллиона, наверху — от 824 тысяч. Продают места только местным жителям.

Паркинг построят недалеко от въезда в 17-й микрорайон, напротив корпуса 2 дома 37. Это будет открытый неотапливаемый гараж с подвалом, двумя лестницами и лифтом. Начать стройку планируется в июле, а закончить весной-летом (вот втором квартале) следующего года, сообщили «Зеленоград.ру» в компании ПИК (застройщик микрорайона). Забронировать места можно на сайте ПИКа, можно приобретать в рассрочку или ипотеку.

Паркинг построят на территории существующей платной парковки на 230 мест, соответственно, это отнимет примерно половину мест на ней. Правда, в обновленном рендере на сайте застройщика просматриваются новые уличные парковки.

Когда утверждали проект 17-го микрорайона, застройщик обещал четыре гаража-стоянки на 3500 машин. Но в позапрошлом году передумал их строить. Тогда в «Пике» сказали, что «парковочные места пользуются низким спросом у жителей» и строить многоярусный паркинг будут или не будут в зависимости от заполняемости плоскостных парковок.

В 17-м микрорайоне 5211 квартир. На примере одного из домов: на 619 квартир приходится 850 собственников (а живущих может быть больше). Примерные подсчеты дают более восьми тысяч жителей микрорайона уже сейчас. Судя по текущим планам застройщика, в микрорайоне будет чуть более тысячи платных машиномест. При этом текущий уровень автомобилизации — около 400 машин на тысячу человек. Получается, основная масса машин все равно будет парковаться во дворах и вдоль улиц.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), многоуровневый паркинг
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 14:03
Дык, а чего застройщику париться-то? Дома построены, квартиры благополучно проданы, а то, что было обещано... Как известно, "обещать - не значит жениться". Тем более, что городским властям глубоко пофигу, кому и что обещал застройщик, проект-то коммерческий, а никаких допусловий при согласовании проекта застройки власти, как водится, не выдвигали.
Но в 17-м районе хоть место есть, где парковки строить, а вот в 3-м, где на месте 8-ми пятиэтажек зафигачили такое же кол-во 12-20 этажных зданий + детсад, паркоместами обеспечено едва ли 10% квартир и строить паркинги тут попросту негде. Когда всё до конца достроят, заселят, расширят и сделают сквозным внутренний проезд вдоль "флейты", да ещё двор "Зеленоград-Сити" закроют (а он уже обнесен забором, установлены шлагбаумы), в 3-м районе будет настоящий парковочный ад...
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