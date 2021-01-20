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Новую платную парковку в 17-м микрорайоне открыли. Она самая дешевая из имеющихся и планируемых 20.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Уличная парковка на 230 мест расположена возле въезда в 17-й микрорайон, напротив гипермаркета «Зельгрос» и автозаправки. Машиноместо можно арендовать за три тысячи рублей в месяц. Рядом планируется построить многоярусный паркинг — но места там сдаваться не будут.

Сейчас на новой парковке арендовано не больше 20 мест, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Пик» (застройщик 17-го микрорайона). По данным застройщика, другая платная парковка в районе (на 442 машины) заполнена не более чем наполовину. Она стоит четыре тысячи в месяц.

Ещё одну платную уличную парковку на 151 место устроили напротив корпусов 3 и 4 дома 33А. Её обещают открыть до апреля. Место там будет стоить пять тысяч рублей. Дороже, потому что там смонтируют навесы над машинами.

Когда утверждали проект 17-го микрорайона, застройщик обещал четыре гаража-стоянки на 3500 машин. Но в позапрошлом году передумал их строить. Тогда в «Пике» сказали, что «парковочные места пользуются низким спросом у жителей» и строить многоярусный паркинг будут или не будут в зависимости от заполняемости плоскостных парковок. Теперь застройщик обещает построить гараж-стоянку на 347 машин к концу этого года. Он расположится возле корпуса 2 дома 37. Застройщик называет эту стоянку «первой очередью» — то есть, будет еще вторая.

Сдавать места в многоярусном гараже не планируется, только продавать. С точными ценами сейчас определяются, а примерная — 700-800 тысяч рублей за место.

В 17-м микрорайоне 11 домов, 5211 квартир. На примере одного из домов: на 619 квартир приходится 850 собственников (а живущих может быть больше). Еще не все дома заселены, но примерные подсчеты дают более восьми тысяч жителей микрорайона уже сейчас. Судя по текущим планам застройщика, в микрорайоне будет чуть более тысячи платных машиномест. При этом текущий уровень автомобилизации — около 400 машин на тысячу человек. Получается, основная масса машин все равно будет парковаться во дворах и вдоль улиц.

Но управляющая 17-м микрорайоном компания «Пик Комфорт» намерена закрыть дворы от автомобилей машин — и ставит запрещающие парковку знаки. Пока это бесполезно: машины стоят плотными рядами, в том числе на тротуарах и у пешеходных переходов.

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Метки:
автомобиль, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), платная парковка
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