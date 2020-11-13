Своё возмущение Виталий адресовал Центру организации дорожного движения (ЦОДД), но это учреждение тут ни при чем. Знаки, как выяснилось, поставил застройщик, то есть ПИК.

«Мы стремимся, чтобы проекты ПИК стали тем местом, где жители чувствуют себя по-настоящему комфортно и спокойно, независимо от того, находятся они в квартире или гуляют во дворе, — прокомментировали „Зеленоград.ру“ появление знаков в управляющей компании „ПИК-Комфорт“. — Именно поэтому мы уделяем особое внимание мерам противопожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории проектов. При проектировании улиц и общественных пространств мы отдаем приоритет пешеходам и велосипедистам, используем инструменты благоустройства, которые снижают скорость автомобилей до 20-40 км/ч, строим паркинги, чтобы освободить дворы от автомобилей. Установка дорожных знаков на территории жилых комплексов ПИК — ещё одна важная часть поддержания этих принципов, которая гарантирует беспрепятственный доступ к жилым домам служб экстренной помощи и спецтехники».

Знаки запрета парковки будут установлены по всему 17-му микрорайону, сказали в управляющей компании, не уточнив сроки их появления. Рядом со знаками — таблички «Работает эвакуатор». Эвакуаторы — в компетенции городских властей, отметили в ПИКе. С улично-дорожной сети в случае парковки под таким знаком машины забирают эвакуаторы «Московского паркинга». Например, на объездной дороге вокруг 17-го микрорайона машины стали эвакуировать сразу же, как только расчехлили знаки. Администрирует знаки автодорожная инспекция (МАДИ). «Но они не работают со знаками на дворовой территории 17-го микрорайона, так как с этими знаками неразбериха — пока непонятно, на каком основании их поставили» , — сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте транспорта. Он добавил, что дорожные знаки во дворах можно устанавливать при наличии утвержденного проекта, а во многих дворах таких проектов нет.

Планировка 17-й микрорайона Зеленограда еще на этапе проекта предполагала, что во дворах жилых домов — возле подъездов — машин не будет. Ставить их можно в проездах между домами и вдоль дороги вокруг микрорайона. Теперь, когда все дома построили, во дворах все-таки стоят машины, а парковку на дороге запретили, чтобы не мешать автобусам. Жители жалуются, что ставить машины негде. Они разделились на тех, кто за и против парковок во дворах.

По данным «ПИК-Комфорта», сейчас в 17-м более 700 бесплатных парковочных мест и 442 платных. В следующем году планируют построить еще два платных паркинга — на 151 машин (напротив дома 33А, корпус 4) и 347 машин. Итого будет (когда точно, неизвестно) 940 платных машиномест. Сколько сейчас жителей в новом микрорайоне, мы пока не знаем (но попробуем узнать). Есть данные о количестве лицевых счетов собственников — около 5320. Понятно, что в большинстве квартир живет больше одного человека и не все дома еще полностью заселены.



В начале года обещали не 151+347, а 158+667 новых платных машиномест в 2021 году. Пять лет назад, когда утверждали проект 17-го микрорайона, застройщик обещал четыре гаража-стоянки на 3500 машин. Но в прошлом году передумал их строить.

Еще одна деталь. Проект «Двор без машин» — так позиционировалась застройка 17-го микрорайона — предполагала сквозные входные группы, то есть два выхода из подъезда — один во двор, другой к парковкам на внешнюю сторону. Но в некоторых домах коммерческие организации, купившие у застройщика помещения на первых этажах, закрыли сквозные проходы, а значит, проект уже не состоялся.

В «ПИК-Комфорте» отметили, что при разработке проектов организации дорожного движения во внутриквартальных проездах привлекались специализированные организации, «чтобы соблюсти все необходимые требования и обеспечить беспрепятственное передвижение по территории». Обсуждался ли запрет парковки во дворах с властями, непонятно. На комиссию по безопасности дорожного движения этот вопрос точно не выносился. Пока же жители воюют за парковочные места и проводят опросы в домовых чатах: закрывать дворы или нет, а если закрывать, то как — забором, шлагбаумом, полусферами или другими заграждениями.