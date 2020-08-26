Автобусы запустили в 17-й микрорайон в июле. Они проезжают половину объездной дороги, от Георгиевского проспекта до автобусной станции — отстойно-разворотной площадки. Запретить парковку на остальной части объездной дороги попросил зеленоградский автокомбинат, окружная комиссия по безопасности дорожного движения согласилась. Припаркованные машины аварийно опасны — автобусы не могут разъехаться с транспортом, движущимся во встречном направлении.

Когда продлят маршруты автобусов 17 и 400 Т — чтобы они объезжали весь микрорайон и снова выезжали на Георгиевское шоссе, — пока неизвестно. Это зависит от городских властей, сказали «Зеленоград.ру» в зеленоградском автокомбинате, потому что дорогу надо принять в эксплуатацию. То есть, передать от застройщика городу. Пока дорога не передана — ни та её часть, где ходят автобусы, ни остальная. Этот процесс зависит от департамента городского имущества, который, в свою очередь, не называет конкретных сроков. «Это по нашей просьбе и в порядке исключения автобусы начали заезжать в район, пока только наполовину», пояснили в префектуре.