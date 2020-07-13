На дороге вдоль 17-го микрорайона запретят парковку. Из-за машин автобусы не могут запустить вокруг района 13.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Парковаться запретят на двухполосном участке объездной дороги — от места разворота автобусов до Георгиевского проспекта и обратно. Здесь не ездят автобусы, потому что им мешают припаркованные автомобили.

Речь идёт об участке дороги вокруг 17-го микрорайона, по которой в данный момент не ходят автобусы. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» должны поставить до 15 августа. Запретить парковку попросил зеленоградский автокомбинат, окружная комиссия по безопасности дорожного движения согласилась. «Из-за припаркованного транспорта автокомбинат не может запустить автобусы дальше вокруг района. Установка знаков решит этот вопрос», пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.

Сами знаки уже давно стоят, только зачехленные. Их ставил застройщик, но изначально знаков в проекте организации движения не было. Решение комиссии нужно, чтобы узаконить их установку и изменить место расположения. Остановки на этом участке дороги тоже обозначены, пока без названия.

Две недели назад в 17-й микрорайон запустили автобусы 22 и 400 Т. Они проезжают половину объездной дороги, от Георгиевского проспекта до автобусной станции — отстойно-разворотной площадки.

17-й микрорайон спроектирован по принципу «двор без машин», возле подъездов автомобили ставить нельзя. Автовладельцы паркуются вдоль дороги и в проездах между домами. Компания «Пик» (застройщик) предлагает платные уличные стоянки и обещает построить многоуровневый паркинг.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, безопасность дорожного движения, 17 микрорайон
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