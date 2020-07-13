Речь идёт об участке дороги вокруг 17-го микрорайона, по которой в данный момент не ходят автобусы. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» должны поставить до 15 августа. Запретить парковку попросил зеленоградский автокомбинат, окружная комиссия по безопасности дорожного движения согласилась. «Из-за припаркованного транспорта автокомбинат не может запустить автобусы дальше вокруг района. Установка знаков решит этот вопрос», пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.

Сами знаки уже давно стоят, только зачехленные. Их ставил застройщик, но изначально знаков в проекте организации движения не было. Решение комиссии нужно, чтобы узаконить их установку и изменить место расположения. Остановки на этом участке дороги тоже обозначены, пока без названия.



Две недели назад в 17-й микрорайон запустили автобусы 22 и 400 Т. Они проезжают половину объездной дороги, от Георгиевского проспекта до автобусной станции — отстойно-разворотной площадки.