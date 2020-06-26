В перспективе могут изменить и схему движения автобуса №32, чтобы он тоже заезжал в 17-й микрорайон. Департамент транспорта пока не согласовал эти планы, сроки запуска неизвестны.

22-й сейчас идёт от Крюково (с Привокзальной площади) в 16-й микрорайон вдоль 15, 16, 18, 20-го микрорайонов. Конечная у него на улице Андреевка, через дорогу от 17-го микрорайона. Теперь добавляется петля в 17-й микрорайон.

Маршрут 400 Т очень востребованный, он связывает Зеленоград со станцией метро «Тушинская». Начальная-конечная остановка в Зеленограде сейчас тоже на улице Андреевка, через дорогу от 17-го микрорайона. Маршрут длинный, 22 остановки, в пути не меньше часа (в лучшем случае), идёт по узкому Пятницкому шоссе. Двигаясь по Зеленограду, он собирает жителей 14, 15, 16, 17, 18, 19-го микрорайонов. Заезд в 17-й микрорайон — это ещё минут 10 с учетом длины проезда и времени на высадку-посадку пассажиров.

Пустить автобусы в новый зеленоградский микрорайон планировали еще два года назад. Много времени занял ввод в эксплуатацию объездной дороги вокруг микрорайона.