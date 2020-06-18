Конечную остановку ещё четырех автобусов могут перенести в 17-й микрорайон 18.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Два года назад власти анонсировали перенос конечной-начальной остановки двух автобусов — 22 и 400 Т в 17-й микрорайон, где построена площадка для отстоя. Теперь допускают, что в 17-й запустят и другие автобусы — вероятнее всего, 5, 17, 20 и 32.

Внутри 17-го микрорайона автобусы не ходят, жители ходят к остановкам на Георгиевский проспект. Изменить маршруты 22 и 400 Т с заездом в этот район обещали еще в 2018 году. За это время построили и площадку для отстоя и разворота автобусов, и устроили остановки, но автобусов так и нет. Почему-то никак не могут официально ввести в эксплуатацию объездную дорогу вокруг 17-го микрорайона — это нужно, чтобы её кто-то обслуживал. В декабре говорили, что введут «вот-вот», но воз и ныне там.

Еще одна проблема — нынешняя конечная нескольких маршрутов на улице Андреевка напротив жилых домов 16-го микрорайона. Там останавливаются и стоят между рейсами автобусы 5, 17, 20, 22, 32, 400 Т. Двигатели при этом не заглушают, они работают на холостом ходу. Стоят от десяти минут до часа, написал в префектуру житель 16-го микрорайона Владислав. Из-за этого жители корпусов 1624 и 1625 мучаются от частого рокота, низкочастных звуков. В основном они исходят от новых НефАЗов.

Возле конечной остановки «16-й микрорайон» нет специальной площадки для отстоя и разворота автобусов, вот они и стоят вдоль улицы. «В межрейсовый отстой водитель автобуса двигатель не заглушает, что позволяет обеспечить работу системы климат-контроля, обеспечивающего комфортную температуру в салоне автобуса», объяснили в «Мосгортрансе». И отметили, что НефАЗы, как и остальные рейсовые автобусы, имеют «сертификат одобрения типа транспортного средства».

От наличия сертификата, тем не менее, гул от двигателей автобусов не исчезает. Но выход предлагается только один — подождать официального запуска в 17-й микрорайон автобусов 22 и 400 Т, тогда они не будут стоять у жилых домов в 16-м. А затем, говорится в ответе префектуры, будет рассмотрена возможность продления других автобусных маршрутов. По логике, это могут быть 5, 17, 20 и 32-й автобусы, у которых та же конечная остановка, что и у 22 и 400 Т.

Двигатель водители должны выключать «в случае длительного отстоя при покидании кабины», уточняет «Мосгортранс». Например, во время обеда. Сколько это конкретно времени, не уточняется. Одно такое нарушение на предприятии нашли: 17-й автобус стоял на улице Андреевка 58 минут. Водитель ушёл обедать, а двигатель не заглушил.

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Метки:
общественный транспорт, микрорайон 16, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), автобусы
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