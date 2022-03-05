Зеленоградское отделение фонда «Городские проекты» временно приостановило работу 05.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Фонд «Городские проекты» приостановил работу всех отделений на неопределённый срок, рассказал «Зеленоград.ру» экс-руководитель зеленоградских «Горпроектов» Илья Селиверстов. Причина — «специальная операция» на Украине.

В фонде считают, что сейчас запрос общества на безопасность не связан с безопасной городской средой, на создание которой всегда была направлена его деятельность.

Ранее фонд анонсировал своё участие в муниципальных выборах, которые должны состояться в сентябре 2022 года. «Если выборы будут, то участвовать, скорее всего, будем, но я сейчас не берусь планировать на такой долгий срок» , — прокомментировал Селиверстов.

«Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» — это некоммерческий фонд, призванный улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики. Зеленоградское отделение открылось в январе прошлого года. Оно успело проработать около 14 месяцев. За это время зеленоградское отделение провело исследование трафика на новом мосту через Савелкинский проезд, раскритиковало застройку микрорайон ЦИЭ, доказали опасность перехода в 14 микрорайоне, а также между 15 и 18-м, начал исследование очередей на 400-й автобус. Вместе с фондом «Зеленоград.ру» выпустил несколько обзоров в рамках рейтинга общественных пространств.

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Метки:
фонд городские проекты, сюжет: ***** с украиной 2022, Селиверстов Илья
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