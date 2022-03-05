Письма в поддержку действий России на Украине массово подписали зеленоградские муниципальные депутаты. Они адресованы лично Путину 05.03.2022 ZELENOGRAD.RU

«Уважаемый Владимир Владимирович! Депутаты муниципального округа полностью поддерживают ваше решение…» — так начинаются письма в адрес президента, которые подписали, похоже, большинство зеленоградских муниципальных депутатов. На сайтах муниципалитетов письма не опубликованы и, кажется, сами депутаты не очень хотят распространяться о них.

Что в этих письмах: В распоряжении «Зеленоград.ру» есть четыре таких письма (всего муниципалитетов в нашего городе пять) — хотя написаны они не под копирку, но содержание схожее. Если обобщить, то депутаты поддерживают действия Путина в отношении Украины, объясняют ему, почему эти действия были необходимы, выражают готовность поддержать и желают скорейшего выполнения задач, стоящих перед армией.

Это не фейк? Копии писем несколько депутатов сами опубликовали на личных страницах в фейсбуке (который, кстати, заблокирован в России по решению российских властей) — это письма районов Савелки, Матушкино, Крюково и Силино.

Один из депутатов района Старое Крюково сначала подтвердил, что совет в полном составе подписал письмо поддержки, но затем аннулировал своё сообщение и попросил отправить запрос в муниципалитет. Глава муниципалитета Юрий Копейкин на вопрос подписывали ли они письмо сказал, что «мы соглашались со всем», но отказался давать какие-то комментарии и даже просто сам факт наличия письма.

Зачем нужны эти письма и что всё это значит: неизвестно точно, зачем депутаты так согласованно написали эти письма. Однако ранее стало известно, что депутаты районов Хамовники и Якиманка опубликовали заявления, осуждающие действия российского руководства (сейчас страницы с текстами этих заявлений удалены). А после этого Совет муниципальных образований Москвы заявил, что эта фронда — личное мнение депутатов, а не решения советов, для которых надо было проводить заседания по регламенту. А после этого заявления свои письма поддержки написали зеленоградские депутаты.

Что ещё надо знать: выборы новых депутатов пяти зеленоградских муниципальных собраний состоятся в сентябре 2022 года.

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Метки:
депутаты, сюжет: ***** с украиной 2022
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