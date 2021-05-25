Исследование очередей на 400-й «экспресс» начал фонд «Городские проекты» 25.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Самый востребованный автобус для связи Зеленограда с метро — 400-й «экспресс». Ходит он часто, но проблема с очередями остается, хотя в префектуре считают, что их нет. Фонд «Городские проекты» решил исследовать эту проблему, наблюдая за потоком пассажиров и количеством автобусов в местах посадки — у остановки «Магазин «Океан» и метро «Ховрино».

Посадка в 400-й автобус — еще со времен одного маршрута до «Речного вокзала» — исторически была в одну дверь, по очереди. В часы пик на посадку выстраивалась вторая очередь, а иногда и третья — чтобы зайти после тех, кто занял сидячие места. В условиях существования очередей это справедливо — кто первый пришёл, тот первым и занял сидячее место. Кто может и готов стоять — входит после тех, кто уже сел.

После выключения турникетов, по указу мэра, эту традицию отменили. Это привело к тому, что в автобус заходят толпой — кто быстрее и здоровее, тот и сел. Потом пассажиры с помощью префекта Анатолия Смирнова добились возвращения традиционной посадки, но из-за эпидемии порядок входа в автобус снова поменялся. А сейчас на просьбы вернуть справедливый порядок посадки чиновники заявляют, что не сделают этого, потому что больших очередей нет — а значит, нет и проблемы.

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На деле проблемы никуда не исчезли. Например, только за сегодняшний день в префектуру поступили две жалобы. «Посадка в час пик во все двери превращается в драки, никто не платит за проезд, всем быстрее надо сесть, все стараются через тебя перепрыгнуть, и неважно, женщина в положении, ребенок или пожилой человек, — пишет Маргарита. — Приходите утром в час пик и посмотрите, что творится! Все водители останавливаются по разному и толпа просто сносит двери. В Зеленограде всегда была очередь и посадка в одну дверь — верните, пожалуйста».

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«Городские проекты» только начали исследовать очереди на 400-й «экспресс». Делается это так: люди стоят на конечных в часы пик, смотрят, действительно ли нет очередей, считают количество пассажиров, прошедших без очереди, замеряют интервалы автобусов.

Для подсчёта всего этого потребуется помощь волонтеров. Чтобы присоединиться к исследованию, надо заполнить форму, координаторы «Городских проектов» свяжутся и расскажут, что и как делать. Обещают, что это займет 15 минут в час пик в любой удобный день.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, фонд городские проекты, автобус 400э
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