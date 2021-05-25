Посадка в 400-й автобус — еще со времен одного маршрута до «Речного вокзала» — исторически была в одну дверь, по очереди. В часы пик на посадку выстраивалась вторая очередь, а иногда и третья — чтобы зайти после тех, кто занял сидячие места. В условиях существования очередей это справедливо — кто первый пришёл, тот первым и занял сидячее место. Кто может и готов стоять — входит после тех, кто уже сел.

После выключения турникетов, по указу мэра, эту традицию отменили. Это привело к тому, что в автобус заходят толпой — кто быстрее и здоровее, тот и сел. Потом пассажиры с помощью префекта Анатолия Смирнова добились возвращения традиционной посадки, но из-за эпидемии порядок входа в автобус снова поменялся. А сейчас на просьбы вернуть справедливый порядок посадки чиновники заявляют, что не сделают этого, потому что больших очередей нет — а значит, нет и проблемы.