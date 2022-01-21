Изменился маршрут и остановки бесплатного автобуса КМ. По нему он будет ездить быстрей 21.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Маршрут бесплатного компенсационного автобуса КМ изменится с 22 января. Теперь от Привокзальной площади автобус поедет по выделенной полосе улицы Советской, сократив время в пути. Место посадки переносится к ТЦ «Зеленоградский». У автобуса также появится остановка на Крюковской эстакаде при движении от Крюковской площади.

Раньше автобус КМ ехал от Крюковской площади к Привокзальной по Крюковской эстакаде (новому мосту), а обратно по Заводской улице, Старокрюковскому проезду (старому мосту) и Солнечной аллее. На этом маршруте автобус часто попадал в пробки — из-за этого пользоваться им было неудобно.

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Маршрут КМ запустили в начале сентября на время реконструкции станции Крюково, чтобы люди не переходили железную дорогу по высокому и опасному мосту.

О необходимости компенсационного автобусного маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия моста — в конце июля. Тогда чиновники разводили руками и предлагали потерпеть. Но сразу после открытия стало понятно, что маршрут выбран неудачно: от Крюковской площади к Привокзальной через новый мост автобус едет относительно быстро, то в обратную сторону — медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту.

Об изменении маршрута начали говорить в октябре и обещали сделать это в декабре, но не успели. Почему на изменение маршрута потребовалось четыре месяца, неизвестно.

Из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.

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Метки:
общественный транспорт, станция крюково, автобусы, автобусная остановка, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, автобус км
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