Маршрут КМ запустили в начале сентября на время реконструкции станции Крюково, чтобы люди не переходили железную дорогу по высокому и опасному мосту.

О необходимости компенсационного автобусного маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия моста — в конце июля. Тогда чиновники разводили руками и предлагали потерпеть. Но сразу после открытия стало понятно, что маршрут выбран неудачно: от Крюковской площади к Привокзальной через новый мост автобус едет относительно быстро, то в обратную сторону — медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту.

Об изменении маршрута начали говорить в октябре и обещали сделать это в декабре, но не успели. Почему на изменение маршрута потребовалось четыре месяца, неизвестно.

Из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.