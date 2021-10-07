Автобус КМ перевозит людей из старого города в новый и наоборот — чтобы не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. От Крюковской площади к Привокзальной через новый мост он едет относительно быстро. А в обратную сторону медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту. Путь от Привокзальной до Крюковской может занять полчаса. Сейчас в администрации решают, как пустить автобус, минуя Заводскую.

Об этом говорится в ответах префектуры на жалобы пассажиров. «Посадка в новом городе в 17:34, вышла у „Универсама“ [на Солнечной аллее] в 18:06, — пишет одна из них. — По улице Заводская транспорт ползет, после старого моста стоит на стрелку с левым поворотом. Неужели некому организовать движение без таких заторов?» Когда маршрут изменят, неизвестно.