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Бесплатный автобус между Крюковской и Привокзальной площадями изменит маршрут, чтобы не стоять в пробках 07.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Автобус КМ перевозит людей из старого города в новый и наоборот — чтобы не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. От Крюковской площади к Привокзальной через новый мост он едет относительно быстро. А в обратную сторону медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту. Путь от Привокзальной до Крюковской может занять полчаса. Сейчас в администрации решают, как пустить автобус, минуя Заводскую.

Об этом говорится в ответах префектуры на жалобы пассажиров. «Посадка в новом городе в 17:34, вышла у „Универсама“ [на Солнечной аллее] в 18:06, — пишет одна из них. — По улице Заводская транспорт ползет, после старого моста стоит на стрелку с левым поворотом. Неужели некому организовать движение без таких заторов?» Когда маршрут изменят, неизвестно.

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Кроме того, люди жалуются, что не могут найти остановку автобуса КМ на Привокзальной площади. Префектура отвечает, что сейчас автобус ходит по временной схеме, а когда запустят по постоянной (изменив схему движения), тогда и поставят навигацию с указанием, где находится остановка.

Сейчас из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, автобус км
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Обсуждение
qwerty qwerty
Вчера, 16:05
В часы пик там менять не надо-всеравно ВСЁ стоИт.
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