Автобус КМ перевозит людей из старого города в новый и наоборот — чтобы не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. От Крюковской площади к Привокзальной через новый мост он едет относительно быстро. А в обратную сторону медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту. Путь от Привокзальной до Крюковской может занять полчаса. Сейчас в администрации решают, как пустить автобус, минуя Заводскую.
Об этом говорится в ответах префектуры на жалобы пассажиров. «Посадка в новом городе в 17:34, вышла у „Универсама“ [на Солнечной аллее] в 18:06, — пишет одна из них. — По улице Заводская транспорт ползет, после старого моста стоит на стрелку с левым поворотом. Неужели некому организовать движение без таких заторов?» Когда маршрут изменят, неизвестно.
Кроме того, люди жалуются, что не могут найти остановку автобуса КМ на Привокзальной площади. Префектура отвечает, что сейчас автобус ходит по временной схеме, а когда запустят по постоянной (изменив схему движения), тогда и поставят навигацию с указанием, где находится остановка.
Сейчас из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.