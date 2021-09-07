Маршрут начинается на остановке А4 на Крюковской площади. Здесь также останавливаются автобусы маршрутов 1 (едет в сторону «старого» города), 4, 4А, 24 и 29. В восемь утра толпы на остановке не было.

Интервал между двумя автобусами составил 8,5 минут, что даже меньше обещанного департаментом транспорта.

В бесплатный автобус сели всего пять человек. На «Крюковской эстакаде» сошли двое и вошла одна женщина. На Привокзальной площади, как и на остановке «Универсам», вышли и зашли двое. Остановка «Станция Крюково» у Ждуна — конечная, до неё доехали четыре человека. Получается, два пассажира доехали от «Перекрёстка» до Крюково, не переезжая в «новый» город.