Тест-драйв бесплатного автобуса КМ в Крюково: измеряем число пассажиров, время ожидания и поездки 07.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Бесплатный автобусный маршрут КМ запустили между Крюковской и Привокзальной площадями с 4 сентября. Он нужен, чтобы помочь людям перебираться между старой и новой частями города, которые из-за реконструкции станции оказались связаны только высоким пешеходным мостом, подниматься по которому для многих людей очень тяжело. Корреспондент «Зеленоград.ру» проехал по новому маршруту в утренний час пик и выяснил, сколько времени нужно, чтобы попасть на противоположную сторону города.

Маршрут начинается на остановке А4 на Крюковской площади. Здесь также останавливаются автобусы маршрутов 1 (едет в сторону «старого» города), 4, 4А, 24 и 29. В восемь утра толпы на остановке не было.

Интервал между двумя автобусами составил 8,5 минут, что даже меньше обещанного департаментом транспорта.

В бесплатный автобус сели всего пять человек. На «Крюковской эстакаде» сошли двое и вошла одна женщина. На Привокзальной площади, как и на остановке «Универсам», вышли и зашли двое. Остановка «Станция Крюково» у Ждуна — конечная, до неё доехали четыре человека. Получается, два пассажира доехали от «Перекрёстка» до Крюково, не переезжая в «новый» город.

От Крюковской до Привокзальной площади автобус довезет быстро - за девять минут. Зато путь в обратную сторону занял 24 минуты - маршрут проходит по пробкам на Заводской улице и Старокрюковском проезде плюс время отнимают две остановки: на Заводской улице и у «Перекрёстка». Так что тем, кто хочет успеть на свою электричку, придётся приходить в Крюково приблизительно на 20 минут раньше. Хотя, как показала практика, чаще всего пассажиры бесплатного автобуса спешат не на станцию - большинству нужно просто перебраться на другую сторону города.

Неудобным в новом маршруте оказалось то, что он начинает движение с остановки А4. В то время как 1 автобус, который следует в сторону «нового» города, забирает пассажиров с остановки А7. Таким образом, те, кому нужно доехать до «Крюковской эстакады», вынуждены следить за двумя остановками одновременно и бежать через три пешеходных перехода к первому прибывшему автобусу.

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Метки:
станция крюково, автобусы, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, автобус км
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