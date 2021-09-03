Компенсационный автобусный маршрут КМ начнут работать 4 сентября с обеих сторон станции Крюково. Он нужен, чтобы помочь людям перебираться между старой и новой частями города, которые из-за реконструкции станции оказались связаны только высоким пешеходным мостом, подняться по которому для многих людей очень тяжело.

Автобус КМ будет ходить по кольцу против часовой стрелки — от станции Крюково в «старом» городе по Крюковской эстакаде к Привокзальной площади в «новом» городе, далее по Заводской улице, Старокрюковскому проезду и Солнечной аллее до станции Крюково со всеми остановками и связывать привокзальные площади новой и старой частей города.

Посадка в «старом» городе на остановке А4, в «новом» — на остановке А12. Проезд бесплатный. Интервалы — от 10 до 15 минут. На линии будет работать четыре автобуса большого класса. Время работы маршрута — с 6:00 до 22:00.