Компенсационный автобусный маршрут КМ начнут работать 4 сентября с обеих сторон станции Крюково. Он нужен, чтобы помочь людям перебираться между старой и новой частями города, которые из-за реконструкции станции оказались связаны только высоким пешеходным мостом, подняться по которому для многих людей очень тяжело.
Автобус КМ будет ходить по кольцу против часовой стрелки — от станции Крюково в «старом» городе по Крюковской эстакаде к Привокзальной площади в «новом» городе, далее по Заводской улице, Старокрюковскому проезду и Солнечной аллее до станции Крюково со всеми остановками и связывать привокзальные площади новой и старой частей города.
Посадка в «старом» городе на остановке А4, в «новом» — на остановке А12. Проезд бесплатный. Интервалы — от 10 до 15 минут. На линии будет работать четыре автобуса большого класса. Время работы маршрута — с 6:00 до 22:00.
О необходимости компенсационного автобусного маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия моста — в конце июля. Тогда чиновники разводили руками и предлагали потерпеть. Однако после нашей публикации запустить такой маршрут департамент транспорта просили префект Анатолий Смирнов, депутат в Госдуме Ирина Белых и депутат в Мосгордуме Андрей Титов, а также сотни наших читателей. Несмотря на это департаменту потребовался месяц на запуск маршрута.
Почему надо было ждать так долго, непонятно. Компенсационные автобусы давно практикуются в Москве при закрытии, например, станций метро. Хотя согласование нового маршрута — долгий процесс, но при необходимости компенсационные автобусы запускают иногда в считанные часы.